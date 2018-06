Die Regierung wirkt machtlos

Seit Monaten vergeht kaum ein Tag in Nigeria, in dem kein Zivilist schrecklichen Terrorakten zum Opfer fällt. Für fast alle soll die radikalislamische Sekte Boko Haram verantwortlich sein. Nach Schätzungen wurden seit Jahresbeginn mindestens 1500 unschuldige Menschen von Bomben zerrissen oder erschossen. Meist konzentrieren sich die Angriffe auf den Nordosten des Landes, wo die Extremisten der Bevölkerung seit 2009 einen Gottesstaat auf Grundlage der Scharia aufzwingen und jegliche westliche Orientierung ausmerzen wollen.

Deshalb kam der jüngste Anschlag auf einen Busbahnhof in einem Vorort der Hauptstadt Abuja für die meisten völlig unerwartet. Den meisten Berichten zufolge soll sich um vier Täter gehandelt haben, die in einem Kleinwagen auf den Platz im Stadtteil Nyanya Montagmorgen fuhren. Beim Versuch, das Auto noch rechtzeitig vor der Detonation zu verlassen, seien sie selbst in Stücke gerissen worden. Offenbar hat keiner der Attentäter überlebt – eine Bestätigung für diese Angaben gab es jedoch nicht.

Wie viele Tote es genau sind, ist lange nicht klar. Während die Behörden am Dienstag noch immer von 71 Toten sprachen, ergaben Umfragen in umliegenden Krankenhäusern, dass bei dem Attentat am Vortag vermutlich mehr als 200 Menschen starben. Die Zeitung „Punch“ sprach von mindestens 257 Verletzten. „Dies ist die wohl tödlichste Attacke, die Abuja je erlebt hat“, erklärte ein Reporter des britischen Senders BBC vor Ort.

In der Nacht zum Dienstag griffen bewaffnete Männer im nördlichen Bundesstaat Borno eine Schule an, BBC berichtete von mindestens 200 Mädchen. Dabei soll es nach Zeugenaussagen auch Tote gegeben haben. Es gilt als wahrscheinlich, dass die radikalislamische Sekte Boko Haram für beide Angriffe verantwortlich ist.

Regierung reagierte prompt

Nach dem Bombenanschlag reagierte die Regierung prompt und setzte die Sicherheitsstufe in der gesamten Hauptstadt auf „Rot“. „Auch die Sicherung der Regierungsgebäude wurde erhöht“, erklärte Polizeisprecher Frank Mba. Aber all dies konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Präsident Goodluck Jonathan und seine Mitstreiter zunehmend hilflos im Kampf gegen den Terror wirken. Der Präsident betonte, seine Regierung werde alles tun, um die Gruppe zu besiegen.

Bereits vor knapp einem Jahr hatte Jonathan nach einer Anschlagserie den Ausnahmezustand über die nördlichen Bundesstaaten Borno, Yobe und Adamawa verhängt. Tausende Militärs mit Sonderbefugnissen wurden entsandt, und schon bald teilte die Regierung voller Optimismus mit, fast alle Islamistencamps seien unter Kontrolle gebracht worden. Zudem gab es immer wieder neue Festnahmen mutmaßlicher Extremisten.

Die Taktik geändert

Die Maßnahmen haben der Boko Haram aber keineswegs den Garaus gemacht. Sie scheinen sie vielmehr beflügelt zu haben, die Zahl ihrer Angriffe noch zu erhöhen. Dabei hat die Gruppe wohl auch ihre Taktik geändert: Waren lange vor allem Kirchen und Christen sowie Polizeieinrichtungen das Ziel, werden nun wahllos alle Bevölkerungsgruppen attackiert. Die Bürger stehen hinter ihrem Präsidenten, wenn es darum geht, radikale, brutale Islamisten zu vertreiben und dafür sollen sie nun offenbar büßen.

Boko-Haram-Mitglieder sind in den vergangenen Monaten zunehmend in Dörfer eingefallen, wo sie alles und jeden wahllos niedergemetzelt haben. Sie schleuderten Granaten auf Märkte, stürmten Schulen, wo sie ihren jugendlichen Opfern die Kehlen durchschnitten. Im März 2013 verloren 110 Menschen bei einer Bombenexplosion in der nördlichen Stadt Kano ihr Leben.