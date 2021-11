Die Regierung reagiert viel zu spät auf die vierte Welle

Aufgewacht. Endlich. Es hat wohl eine weitere Corona-Variante gebraucht, um die Regierenden im Bund und in den Bundesländern wieder in den Pandemie-Krisenmodus zu bringen. Doch der größte Teil der Bevölkerung ist fassungslos ob des Schlummerzustands in Berlin und in den meisten Ländern. Corona bestimmt seit Wochen wieder massiv den Alltag der Bürger – egal ob geimpft oder ungeimpft. Jeder Besuch bei den Eltern oder in einem Pflegeheim ist erneut belegt von der Angst, jemanden anzustecken. Jedes Treffen könnte wieder eine Infektionsquelle sein. Deshalb haben sich viele Menschen schon längst in ihren eigenen vier Wänden verkrochen. Und was macht die Politik? Sie überlegt, ob Fußballspiele vielleicht ohne Zehntausende Besucher auskommen.

Es ist bitter. Mit ihrem Zaudern in der Corona-Politik haben es die Regierenden tatsächlich geschafft, auch diejenigen gegen sich aufzubringen, die hinter ihren Beschlüssen standen: Diejenigen, die sich impfen haben lassen, um sich und auch andere zu schützen; die Jugendlichen, die monatelang, ohne groß zu murren, auf Partys und Feiern verzichtet haben, um die ältere Generation nicht zu gefährden. Vor allem aber haben die Politiker die Ärzte und das Pflegepersonal in den Kliniken im Stich gelassen, die seit mehr als eineinhalb Jahren kaum mehr rauskommen aus dem Krisenmodus. Warum sie nicht reagiert haben, als sich die vierte Welle bereits abzeichnete? Die Antwort darauf: Die anderen sind schuld.

Für die künftigen Ampel-Koalitionäre wird der Regierungsstart keinesfalls erfreulich werden. Sie müssen jetzt schleunigst das anpacken, wovor die bisherige Regierung zurückgeschreckt ist – obwohl sie nichts mehr zu verlieren hatte. Dazu gehört auf Bundesebene die Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht, für die sich nun auch der designierte Kanzler Olaf Scholz ausgesprochen hat. Für die Liberalen wird es eine harte Nuss, diesen Weg mitzugehen. Immerhin werden sie dabei getragen von einer Entscheidung aus Karlsruhe, die sie sich so nicht gewünscht haben. Aber auch das ist Politik.