Die Regierung hat sich verhoben

Immerhin, die Bundesregierung hat ein Einsehen. Die Wärmepumpe allein wird so schnell kein Ausweg aus der Klima-Bredouille sein. Es gibt nicht nur viel zu wenige Fachkräfte, um alle mehr als 600 000 Gasheizungen, die jedes Jahr erneuert werden, in Wärmepumpen-Exemplare umzubauen. Auch für die weitergehenden energetischen Maßnahmen werden Handwerker gebraucht. Etwa für Arbeiten an Heizkörpern, an der Dämmung und anderen Schwachpunkten, damit ein solches elektrisches Gerät das Haus im Winter überhaupt warm bekommt. Der Umstieg kann durch solche Maßnahmen schnell das Vielfache eines konventionellen Tauschs der Gastherme kosten.

Wer sich ans Netz eines Fernwärmeversorgers anschließen kann, mit Strom heizen oder Pellets verfeuern will, kann aufatmen: Er kann das auch ab 2024 bei einem Heizungswechsel tun, ohne auf eine Wärmepumpe angewiesen zu sein. Für alle anderen 16 Millionen vorrangig mit Gas und Öl beheizten Einfamilienhäuser in Deutschland gibt es Ausnahmen und Härtefallregelungen.

Wenn die Heizung kaputtgeht, soll man künftig drei Jahre Zeit bekommen, um auf ein Exemplar mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie umzuschwenken. In der Zwischenzeit soll man sich eine alte Heizung einbauen lassen. Das nutzt den meisten Hausbesitzern aber nur wenig. Sie haben eher noch zusätzliche Kosten für den Einbau des Provisoriums und danach für den oft notwendigen energetischen Umbau für eine Wärmepumpe.

Die Regelungen klingen nach Kulanz, sind in Wirklichkeit aber das Eingeständnis, dass die Regierung schon vor dem Start ihrer hochfliegenden Klimapläne bemerkt hat, dass sie sich in diesem Bereich zu verheben droht. 600 000 Haushalte pro Jahr auf erneuerbare Energien umzustellen, ist nicht einfach so aus der Hüfte möglich, so richtig die Pläne auch sein mögen. Dafür bedarf es der Ausbildung von genügend Fachleuten und vor allem der Bereitstellung ausreichender Unterstützung für Hausbesitzer. Darum sollten sich die Zuständigen jetzt kümmern.