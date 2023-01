Die Post braucht Druck

Jeder Falschparker muss mit einem Strafzettel rechnen, wenn Polizei oder Ordnungsamt vorbeischauen. Da kennt der Staat kein Pardon. An anderen Stellen ist der Gesetzgeber dagegen nachgiebig, mitunter zu nachgiebig.

Gleich drei Beispiele aus der Wirtschaft zeigen dies ganz gut. Da ist die Deutsche Post, über die es so viele Beschwerden gab wie noch nie. Zusteller fielen aus. Die Sendungen kommen nicht überall pünktlich an. Die Post wird hier und dort nicht täglich ausgetragen.

Dabei ist das Unternehmen zu einer Mindestqualität der Auslieferungen verpflichtet. Sicher haben Krankheitswellen viel zum der Malaise beigetragen. Ob der Personalmangel auch andere Gründe hat, lässt sich nur mutmaßen. Doch vermutlich wären die Probleme nicht so groß geworden, wenn derlei Qualitätsmängel von der Bundesnetzagentur auch sanktioniert werden könnten. Das ist bisher nicht der Fall.

So fehlt der Anreiz, Fehlentwicklungen so schnell wie möglich zu beheben. Mit einer Bußgeldandrohung könnte der Ehrgeiz dazu steigen. Das fordert auch die Bundesnetzagentur. Die anstehende Überarbeitung des Postgesetzes wäre ein guter Anlass, hier im Sinne der Verbraucher nachzubessern.

Schleppend verläuft auch der Aufbau eines Transparenzregisters für Kapitalgesellschaften. Viel zu wenige Unternehmen sind der Pflicht, ihre wahren Eigentümer offenzulegen, nachgekommen. Ohne Druck zögern die Unwilligen die vorgeschriebenen Informationen hinaus. Auch hier gibt es bis zum Sommer noch keine Sanktionen. Ohne Bußgeldandrohung nehmen offenkundig viele Unternehmen das Gesetz nicht ernst.

Keine ruhmreiche Rolle nehmen in diesem Zusammenhang auch Fluggesellschaften und Airports ein. Verspätungen sind an der Tagesordnung. Das Schwert von Entschädigungszahlungen für die Fluggäste ist nicht scharf genug, um die Abhilfe zu beschleunigen. All dies zeigt, dass die Interessen von Kunden oder der Gesellschaft nicht ganz vorne stehen, wenn diese nicht auch mit „Strafzetteln“ durchgesetzt werden können.