„Die Planung ist sehr knapp“

Verkehrsanbindungen, Fluglärm, grenzüberschreitendes Einkaufen – die Schweiz und Baden-Württemberg haben viele gemeinsame Herausforderungen. Sabine Lennartz befragte dazu Tim Guldimann, den Schweizer Botschafter in Deutschland.

Der Fluglärmstreit findet kein Ende, das Steuerabkommen ist gescheitert. Weshalb streiten Deutsche und Schweizer eigentlich so gerne?

Nachbarschaft schafft immer Probleme, die man lösen kann. Das bedeutet aber nicht Streit. Unsere Beziehungen sindgu sehr gut. Wir finden in Berlin für unsere Anliegen Gehör, vielleicht sogar mehr als in anderen europäischen Ländern. Wir erfahren die Unterstützung Berlins zum Beispiel auch gegenüber Brüssel.

Es holpert gar nicht?

Unsere Freundschaft ist sehr robust. Das bedeutet nicht, dass immer alles harmonisch verläuft; in Steuerfragen oder bei der Lärmbelastung durch den Flughafen Zürich, im Eisenbahnbereich oder vielleicht auch im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit gibt es teilweise unterschiedliche Ansichten.

Hat sich für Sie etwas geändert, seit in Stuttgart Grün-Rot regiert?

Prinzipiell nicht, aber wir spüren die persönliche Sympathie von Ministerpräsident Kretschmann und seine große Offenheit der Schweiz gegenüber. Das gilt auch für Bayerns Ministerpräsidenten Seehofer.

Die Deutschen interessieren sich zur Zeit ganz besonders für das Schweizer System der direkten Demokratie. Sie kennen beide Länder gut. Halten Sie das Schweizer Modell für übertragbar?

Nein. Das ist kein Exportartikel, obwohl ich ein überzeugter Anhänger der direkten Demokratie bin. In Deutschland beklagt man sich über Politikverdrossenheit. Das Wort ist falsch, die Menschen sind nicht der Politik überdrüssig, sie wollen Mitsprache. Dabei sagen wir aber nicht: „Wir haben ein Modell, übernehmt das!“ Wir können nur zur Debatte beitragen. Warum gibt es bei Ihnen keine Bürgerentscheide auf Bundesebene? Sind hohe Zustimmungsquoren wie beispielsweise die 33 Prozent in Baden-Württemberg zweckmäßig? Danach müsste es bei knappen Ergebnissen eine Stimmbeteiligung von gegen 70 Prozent geben, die erreichen wir in der Schweiz ganz selten. Und drittens, warum dürfen Deutsche nicht über das wichtigste im Staat abstimmen, über das Geld? In der Schweiz haben wir ein nahezu blindes Vertrauen in den Volkswillen – das ist nicht immer unproblematisch.

Zurück zu den bilateralen Vorhaben. Was ist mit der Bahnstrecke München-Zürich? Die Schweiz hat ein Darlehen von 50 Millionen angeboten, sie ist an einem zügigen Ausbau interessiert.

Wir haben die 50 Millionen nicht angeboten, sie wurden in einem Vertrag vereinbart. Der Zeitplan ist dort verbindlich festgelegt. Wenn der Ausbau mit dem Fahrplanwechsel 2020 nicht abgeschlossen ist und somit der vereinbarte Termin nicht eingehalten wird, kann der schweizerische Beitrag nicht geleistet werden. Die terminliche Planung der Deutschen Bahn ist sehr knapp. Es gibt schon eine massive Verzögerung, die uns alles andere als amüsiert. Wir insistieren mit Nachdruck, dass dieses Projekt jetzt vorankommt. Wir müssen zwei Metropolen wie Zürich und München mit einer schnellen Bahn verbinden, die mit dem Flugverkehr konkurrieren kann. Das gilt auch für Zürich-Stuttgart.

Auch auf der Rheintal-Schiene stockt es.

Es sieht so aus, als ob die deutsche Seite den völkerrechtlichen Vertrag über den Ausbau der Strecke Basel-Karlsruhe verletzt, aber alle Seiten sollten bemüht sein, diese Verletzung so klein wie möglich zu halten. Diese Strecke ist für den Gütertransport durch Europa außerordentlich wichtig. Es ist die Anschlussstrecke für unseren Gotthardtunnel, der 2019 fertiggestellt ist. Wir brauchen beim Vollausbau eine Kapazität für etwa 330 Güterzüge am Tag, das wird im Rheintal aber erst in den 2020er-Jahren erreicht werden. In Offenburg ist die Tunnel-Frage noch nicht gelöst. Widerstände gibt es vor allem wegen des Bahnlärms. Wir haben in der Schweiz in den letzten zehn Jahren pro Kopf zehnmal mehr Geld investiert in die Reduktion des Bahnlärms als Deutschland. Wir haben den Lärm von Personenzügen halbiert. Ab 2020 werden bei uns nur noch leise Güterwagen für eine Durchfahrt durch die Schweiz zugelassen.

Dann ist da noch der Fluglärm. Die Schweiz hat den Staatsvertrag ratifiziert, Deutschland nicht. Hoffen Sie, sich mit der neuen Bundesregierung zu einigen?

Der Vertrag wurde von beiden Seiten vor über einem Jahr unterzeichnet. Er bringt der Schweizer Seite Investitionssicherheit für den Flughafen Zürich, aber auch mehr Lärm. Der betroffenen Region in Süddeutschland bringt er eine deutliche Lärmentlastung. Dort besteht aber der Eindruck, der Vertrag wäre schlechter als der Status quo. Ich bin aber überzeugt, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Schweiz ist bereit, gemeinsam mit Deutschland die aus deutscher Sicht unklaren Punkte in rechtsverbindlicher Form zu klären.