Die Piraten zwischen Selbstzweifeln und Überlebenswillen

Nach ihrem anfänglichen Hoch haben sie sich zerlegt. In innerparteilichen Streitigkeiten, mit einem zum Teil zweifelhaften Führungspersonal und durch mangelndes Programm. „Uns fehlt die Kraft und die Motivation für den Wahlkampf“, sagt Piraten-Parteichef Bernd Schlömer in einem Interview der taz. Bei vier Prozent wird seine Partei in den Umfragen derzeit gehandelt, vor einem Jahr war es noch eine beachtliche Größenordnung von 12 bis 14 Prozent.

Für die Piraten wird es eine Überlebensfrage sein, ob es ihnen gelingt, im September in den neuen Bundestag zu kommen. Umso wichtiger ist ihr dreitägiger Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Neumarkt in der Oberpfalz. Auf rund 1500 Teilnehmer hat sich die Parteispitze eingestellt. Die müssen dann erst die personelle Situation klären, bevor sie sich an die Arbeit am Wahlprogramm machen.

Ziemlich viel Mitschuld an der derzeitigen Misere geben die Piraten ihrem Geschäftsführer Johannes Ponader, der mit seinen ständigen Alleingängen auffiel. Nachdem er deshalb parteiintern immer mehr unter Druck geriet, stellte er sein Amt zur Verfügung. Auf dem Parteitag will er aber eine Abschiedsrede halten.

Weisband kandidiert nicht

Am Freitag wird eine rege Auseinandersetzung erwartet, wer Nachfolger des scheidenden Geschäftsführers wird, sieben Vorschläge gibt es bis jetzt, doch bei den Piraten darf immer noch mit Überraschungen gerechnet werden. Sicher scheint nur, dass die bekannteste Piratin, Marina Weisband, nicht für den Vorstand kandidiert. Alle Kandidaten stellen sich drei bis fünf Minuten vor, anschließend ist eine Fragerunde geplant. Gewählt wird so lange, bis einer der Kandidaten 50 Prozent der Stimmen erreicht.

Klar strukturierte Tagesordnung

Von ihrem streckenweise chaotisch verlaufenen Parteitag in Bochum haben die Piraten gelernt, dass sie mit einer klar strukturierten Tagesordnung aufwarten. Nach der Wahl des Geschäftsführers geht es um das Programm. „Wir stellen das mal infrage“ heißt die parteiinterne Umfrage, mit deren Hilfe man wissen wollte, was die Mitglieder besonders interessiert. Kein Wunder für eine Internet-Partei, dass der Datenschutz auf Platz eins landete. Für dieses Thema sind 90 Minuten auf dem Parteitag geplant, genauso wie für das Thema „mehr Demokratie wagen“, zum Beispiel mit Volksentscheiden. Auf Platz drei folgt die Internet-Politik. Der Mindestlohn, über den jetzt alle Parteien diskutieren, spielt auch bei den Piraten eine Rolle. Allerdings befürworten sie den Mindestlohn nur als Zwischenschritt zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Derzeit haben die Piraten bundesweit 22700 Mitglieder, die stärksten Landesverbände stellen Nordhrein-Westfalen und Bayern mit zusammen 11000 Mitgliedern.

Am Rande des Parteitags in Neumarkt stellen sich die Kandidaten für die Bundestagswahl und die Landtagswahl in Bayern vor. Dass für die Piraten jetzt die euroskeptische AfD als weitere Protestpartei zur Konkurrenz werden könnte, sehen sie gelassen. „Wer rechtpopulistisch wählt, von dem will ich gar nicht gewählt werden“, sagt Vorstandsmitglied Klaus Peukert.