Die Nostalgie der Kalenderblätter

Je merkwürdiger die Gegenwart, umso herzerwärmender wirkt Nostalgie auf uns und unsere ermüdeten Seelen. Für die taggenaue Rückschau in bessere Zeiten bieten sich Kalenderblätter an.

Und was erblicken unsere Augen da? Am 19. Mai 1883 hatte die erste Wildwest-Show eines gewissen Buffalo Bill in Omaha, USA, Premiere. Teil der Darbietung war zum Beispiel die Hetzjagd auf lebende Büffel sowie ein Indianerüberfall auf eine Postkutsche. In der Saison des Jahres 1885 ließ sich mit dem Sioux-Indianer Sitting Bull sogar ein echter Stammeshäuptling für das Spektakel verpflichten.

Gehen wir noch ein Stück weiter zurück zu einem anderen historischen Ereignis eines 19. Mais, landen wir im Jahr 1536 und bei der Enthauptung von Anne Boleyn. Diese Dame war weiland die zweite der insgesamt sechs Ehefrauen des englischen Königs Heinrich des VIII. Da eine Scheidung nach heutigem Muster für den Monarchen doch ein wenig unschicklich gewesen wäre, strebte er alternativ die elegante Lösung des Problems mittels Schauprozess und anschließendem Todesurteil an.

Die genauere Betrachtung dieser Ereignisse zeigt freilich – vielleicht mit Ausnahme des Buffalo Bill, der infolge seiner Show märchenhaft reich wurde: Früher war nun auch nicht alles besser. Das gilt für Büffel, Postkutschenfahrer und überzählige Königsfrauen natürlich ganz besonders. Was in 500 Jahren über unsere Zeit einmal in Kalenderblättern steht, kann heute noch niemand sagen. Schön wäre aber gewiss, wenn es dann Kalenderblätter überhaupt noch gibt. (nyf)