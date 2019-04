Die neue FDP-Hoffnungsträgerin heißt Linda Teuteberg

„Nicht nur sympathisch, sondern auch blitzgescheit, sehr analytisch und unaufgeregt“, so hat die scheidende stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihre Fraktionskollegin Linda Teuteberg beschrieben. Und genau so präsentiert sich die 38-jährige neue Generalsekretärin, die mit 92,8 Prozent der Stimmen gewählt wurde, dem Parteitag. Sie berichtet, wie sie vor 20 Jahren in die FDP eintrat, „damals in Brandenburg keine Massenbewegung“. Sie wisse nicht, wie oft sie sich dafür habe rechtfertigen müssen.

Sprecherin der FDP-Fraktion für Migration

Im Bundestag ist Migration ihr großes Thema, sie ist dazu Sprecherin ihrer Fraktion. FDP-Chef Christian Lindner lobte sie: Linda Teuteberg habe die FDP gut in der Mitte positioniert, sie stehe für Weltoffenheit und Empathie, aber auch für eine geordnete Einwanderungspolitik. Teuteberg bekräftigt in ihrer Bewerbungsrede auf dem Parteitag, dass sie klare Zukunftsentwürfe will. Sie kritisiert, dass das Aufstiegsversprechen in Deutschland nicht mehr stimme, dass es unerträglich sei, wenn das Elternhaus mehr bestimme als die eigene Leistung.

Gegen Untersuchungsausschuss Treuhand

„Ich bin eine Frau und aus dem Osten“, doch das sei „selbstverständliche Normalität“. Sie meint, dass sich Probleme in Ost und West nicht mehr groß unterscheiden, sie will die Stärken des Ostens betonen und kritisiert den von den Linken geforderten Untersuchungsausschuss Treuhand, der der Geschichtsklitterung diene. Schuld sei dann am Ende die westdeutsche Marktwirtschaft und nicht die DDR.