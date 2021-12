Kommentar: Die neue Bundesministerin Geywitz hat eine riesige Baustelle vor sich

Der neuen Bundesbauministerin Klara Geywitz ist ihr Job nicht zu neiden: Die SPD-Politikerin mit Erfahrungen in der brandenburgischen Landesverwaltung soll dafür sorgen, dass Wohnraum in Deutschland wieder bezahlbar wird – und es sich gleichzeitig lohnt, in den Wohnungsbau zu investieren, damit bundesweit mehr Wohnungen entstehen. Diese Aufgabe ist in jeder Hinsicht mit riesigen Baustellen verbunden. Denn zu dem Mangel an Bauland, der schon die Vorgängerregierung beschäftigte, kommt jetzt noch der Druck, die selbstgesetzten Klimaziele im Gebäudesektor erreichen zu müssen. Die Ansage der Ampel-Koalition, dass 400 000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen sollen, erscheint deshalb ziemlich gewagt.

Den Mietern in Deutschland wäre allerdings zu wünschen, dass dieser Plan der neuen Bundesregierung aufgeht. Denn so, wie die Lage auf dem Wohnungsmarkt derzeit ist, kann sie nicht bleiben. Nicht nur in den sogenannten Metropolregionen Berlin, Stuttgart und München wird es Mietern himmelangst, wenn sie umziehen müssen, sondern auch in Städten wie Ravensburg und Aalen. Bezahlbarer Wohnraum ist dort knapp geworden, wo es Arbeit, Lebensqualität und Perspektiven gibt. Selbst in der Mittelschicht wächst deshalb die Sorge, dass die Rente dereinst nicht reichen könnte, um die Miete zu zahlen. Gleichzeitig haben die stetig steigenden Preise für Immobilien dazu geführt, dass sich Normalverdiener aus eigener Kraft eine Wohnung oder ein Haus kaum mehr leisten können. Der Kardinalfehler der vergangenen Jahre, dass die öffentliche Hand günstigen Wohnraum zu Geld gemacht hat, rächt sich zudem vielerorts bitter.

Geywitz‘ Vorgänger Horst Seehofer hat die Wohnungsfrage als „wichtigste soziale Frage unserer Zeit“ bezeichnet. Erkenntnis war also vorhanden beim Teilzeit-Bauminister, aber er hat zu wenig daraus gemacht. Die neue Ministerin kann sich mit ganzer Kraft den Aufgaben im Koalitionsvertrag widmen. Die wird sie auch brauchen, wenn sie trotz aller erwartbaren Widerstände die Versäumnisse der Vergangenheit abarbeiten will.