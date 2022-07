Kälte, Hunger, Pandemie: Darum wird der Winter hart

Auf zwei Corona-Jahre folgt die nächste Krise. Sie steht im Zeichen von steigenden Preisen, unterbrochenen Lieferketten, Wirtschaftsproblemen, dem Ukraine-Krieg und der Abkopplung von russischer Energie. Und auch die Rückkehr der Pandemie ist nicht ausgeschlossen. Der erste Härtetest für Deutschland folgt im Herbst und Winter. Eine Liste der Zumutungen, die vor uns liegen:

Schock auf der Gasrechnung

Gebannt wartet die Politik- und Energiewelt momentan auf den 21. Juli: Dann endet die turnusgemäße Wartung der Nord-Stream-Pipeline, für die der Gasfluss ab dem 11. mehrere Tage komplett abgestellt wird. Sollte Russland die Lieferungen nicht wiederaufnehmen, was ein durchaus realistisches Szenario ist, wird der Winter mit einiger Wahrscheinlichkeit hart. Schon jetzt, nachdem der Kreml den Gasfluss um 60 Prozent reduziert hat, geht die Bundesnetzagenur (BNetzA) nicht mehr davon aus, dass die Speicher ausreichend befüllt werden können.

Sollte es zu einem kompletten Lieferstopp kommen, wird das Land nach Ansicht der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in eine Rezession schlittern: In der gasintensiven Industrie sagt eine gemeinsame Studie einen Wirtschaftsleistungsverlust von bestenfalls 1,6 bis schlimmstenfalls zehn Prozent voraus. Die gesamtwirtschaftlichen Einbußen werden sogar noch höher eingeschätzt, da die Menschen aufgrund der dann drastisch steigenden Energiepreise noch weniger Geld zur Verfügung haben werden, als ihnen die Inflation jetzt schon nimmt.

Zwar sind Privatverbraucher laut EU-Verordnung geschützte Kunden, ihnen darf das Gas nicht abgestellt werden. Werden sie auch von technischen Nebenwirkungen einer Mengenreduktion im Gasnetz verschont, bleiben wahrscheinlich auch die Wohnungen warm, denn auch gegen eine Temperatursenkung in Mietshäusern hat sich die Regierungspartei SPD ausgesprochen. Aber ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Preise massiv steigen werden. Gerechnet wird mit einer Verdrei- bis Verfünffachung.

Teurer Gang in den Supermarkt

Die Inflation hat auch vor Lebensmitteln nicht haltgemacht – ganz im Gegenteil, sie liegt im zweistelligen Bereich. Im Mai lag die Teuerungsrate bei den Großhandelspreisen sogar bei knapp 23 Prozent. Der Preis für einen Liter Vollmilch beim Discounter Aldi durchbrach zum Monatsbeginn die Marke von einem Euro und liegt jetzt bei 1,09 Euro.

Ein böser Frühindikator für den Winter? „Die Einzelhändler werden die Preise weitergeben müssen“, sagt Silke Tober, Inflationsexpertin beim Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. „Aber das wird auf keinen Fall eins zu eins passieren.“

Andere Indikatoren für globale Agrarrohstoffe sind dann auch weniger düster. Zum Beispiel der Food Price Index der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der UN. Dort lag der Höhepunkt schon im März. „Seitdem beobachten wir eine Abschwächung“, sagt Tober.

Trotzdem ist für die Inflationsexpertin klar: „Für den Rest des Jahres werden wir Teuerungsraten für Nahrungsmittel zwischen zehn und zwölf Prozent haben“ – im Vergleich zum Vorjahr.

Urlaub zwischen Pandemie und Preisexplosion

Wenn es ganz schlecht läuft, werden Freizeitaktivitäten im Herbst und Winter von drei Faktoren ausgebremst: Corona, Inflation und Fachkräftemangel. Für die Tourismus- und Veranstaltungsbranche ist die Lage bei Corona besonders schwer einzuschätzen. Immerhin: Die Veranstalter der im Winter so beliebten Fernreisen und Kreuzfahrten können ihre Pandemie-Notfallpläne jederzeit wieder hervorholen. Das gilt auch für Hotelbetreiber und die Anbieter von Ferienwohnungen etwa in Skigebieten.

Bei großen Sport- und Kulturveranstaltungen könnte es ebenfalls wieder schwierig werden, da abermals Platzbeschränkungen drohen. Nächstes Problem: Pauschalreisen, Flüge, Hotelübernachtungen – alles wird wohl noch viel teurer werden. Branchenvertreter weisen darauf hin, dass sich die stark gestiegenen Energiepreise in der nun laufenden Saison noch gar nicht richtig in den Preiskalkulationen wiederfänden, da zum Beispiel Reiseveranstalter ihre Verträge mit Hotels weit im Voraus abschließen. Da droht bereits im Herbst und Winter ein kräftiger Aufschlag.

Fachkräfte wiederum fehlen in der gesamten Freizeitbranche – besonders aber in der Gastronomie, im Hotelgewerbe und an den Flughäfen. Zumindest im Flugverkehr will die Bundesregierung mit der Anwerbung von Security-Personal aus der Türkei die größten Probleme lindern. Ob die Maßnahme aber an den Hauptreisetagen im Herbst und Winter wirkt, ist nicht gewiss.

Ende für Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket

Der Herbst könnte in einem bösen Erwachen für viele Bürger beginnen. Im September laufen zwei befristete Entlastungsmaßnahmen für den Verkehrssektor aus. Das hat zur Konsequenz, dass Spritpreise deutlich ansteigen werden und der Monatspreis für das Nahverkehrs-Ticket nicht mehr neun Euro beträgt, sondern wieder beim eigentlichen Preis von 70 oder 80 Euro liegen wird.

Eine Verlängerung der Senkung der Mineralölsteuer ist nicht geplant. Und im ÖPNV könnte es gar sein, dass Bus- und Bahn-Fahrkarten im Vergleich zum Mai weiter angehoben werden. Die Länder und Verkehrsbetriebe klagen über die Folgen von Corona und die Mindereinnahmen. Bisher greift der Rettungsschirm, an dem sich Bund und Länder zu jeweils 50 Prozent beteiligen. Doch damit ist gerade einmal der Status Quo gesichert.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es: Im Bundeshaushalt für 2023 wurde festgelegt, dass die Mittel für den Neu- und Ausbau des ÖPNV schrittweise erhöht werden. Seit 2021 stehen eine Milliarde Euro zur Verfügung, ab 2025 sollen es zwei Milliarden sein.

Gesundheit kostet mehr

Mit dem Jahreswechsel kommen auf die Beitragszahler neue Belastungen zu: Wer gesetzlich krankenversichert ist, muss, so hat es bereits Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt, mehr bezahlen – nämlich im Schnitt 0,3 Prozentpunkte mehr Zusatzbeitrag, der damit auf 1,6 Prozent des Bruttolohns steigt. Zusammen mit den allgemeinen 14,6 Prozent Krankenkassenbeitrag werden ab 2023 also im Schnitt 16,2 Prozent fällig, die Hälfte davon übernimmt allerdings der Arbeitgeber.

Auch die Pflegekassen haben angekündigt, ihren Beitragssatz ab 2023 um 0,4 Prozentpunkte auf 3,45 Prozent (Kinderlose: 3,8 Prozent) erhöhen zu müssen. Für einen Arbeitnehmer mit einem Bruttogehalt von 4000 Euro, der Kinder hat, kostet das alles zusammen monatlich 28 Euro mehr, wovon der Arbeitgeber die Hälfte übernimmt.

Weit weniger exakt berechnen lässt sich, wie es mit Corona weitergeht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat denn schon einmal gewarnt: „Eine sehr schwere Zeit liegt vor uns." Ob viele Mitarbeiter wegen Corona erkranken, damit Betriebe und Behörde nicht mehr richtig funktionieren, ob Branchen in den Lockdown gehen und die Kurzarbeit nach oben schnellt – alles unabsehbar. Im Zweifelsfall kann aber auch das teuer werden.

Hungerkatastrophe in der Welt

Nicht nur Europa leidet unter den Folgen der aktuellen Krisen. Viel schlimmer trifft es ärmere Länder. Das Welternährungsprogramm der UNO geht von 345 Millionen akut unter Hunger leidenden Menschen in aller Welt aus. Die Zahl hat sich in zwei Jahren verdoppelt. Vor der Corona-Krise waren es 135 Millionen Hungernde. Corona und die Gegenmaßnahmen spielten also eine große Rolle als Hungertreiber.

Nun hat der russische Krieg gegen die Ukraine zum einem teilweisen Ausfall von Getreideexporten und zu dramatisch steigenden Preisen geführt. Fünf Milliarden Euro stellen die G7-Staaten für Ernährungssicherheit zur Verfügung. Vermutlich wird der Betrag nicht reichen. Denn weite Teile Afrikas erleben eine extreme Dürre. In Kenia, Äthiopien und Somalia fordert die größte Trockenheit seit 40 Jahren ihre Opfer. Seit vier Jahren fallen dort die Regenzeiten und damit auch die Ernten aus. Das Vieh verdurstet oder verhungert und damit gibt es weder Fleisch noch Milch.