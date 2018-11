Die nächste Eskalationsstufe bei Diesel-Fahrverboten

Ständig zwingt in diesen Tagen irgendwo in Deutschland ein Verwaltungsgericht die Behörden zur Einrichtung von Fahrverboten. Nun kommt die nächste Eskalationsstufe: Erstmals schließt die Anordnung einen Autobahnabschnitt mit ein.

Schon bei einem kurzen Blick auf die Landkarte stellt sich im aktuellen Fall allerdings die Sinnfrage: Die A40 führt mitten durch Essen. Sollen Dieselfahrer gezwungen werden, die nächste Autobahnausfahrt zu nehmen und sich durch den Großstadtverkehr zu kämpfen? Von der Frage der Kontrollierbarkeit eines Fahrverbots einmal abgesehen. So lange sich die Bundesregierung gegen die Einführung der Blauen Plakette sperrt, sind Kontrollen nur im ruhenden Verkehr möglich. Das ist schon in Innenstädten ein Problem. Wie aber sollen auf einer Autobahn durchfahrende Autos im Fernverkehr kontrolliert werden?

Dass es zu dieser absurden Situation kommen kann, liegt aber nicht am Verwaltungsgericht und auch nicht an der klagenden Umwelthilfe, sondern an einer Politik, die seit acht Jahren rechtlich bindende Vorgaben ignoriert.