Die „Midterms“ stehen an: Amerika wählt bald einen neuen Kongress

Am 8. November entscheiden die Amerikaner über die Mehrheit im Kongress sowie zahlreiche Gouverneurs-Sitzen in den Bundesstaaten. Die wichtigsten Fragen rund um die Zwischenwahlen, die „Midterms“.

Warum heißen die Kongresswahlen in den USA „Midterms“?

Die US-Verfassung schreibt vor, dass die gesamten Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senatoren alle zwei Jahre neu gewählt werden müssen. Damit fallen die Wahlen zum Kongress mal mit denen zum Weißen Haus zusammen oder liegen genau in der Mitte einer Präsidentschaft. In diesem Jahr finden Sie am 8. November statt.

Wer wird gewählt?

Zur Wahl stehen alle 435 Repräsentanten im „Haus“, wie die Amerikaner die Kammer nennen. Im Senat geht es in diesem Jahr um 35 der insgesamt 100 Sitze. Das ist einer mehr als üblich, weil ein Nachfolger für den zurückgetretenen Senator von Oklahoma, James Inhofe, gewählt werden muss.

Außerdem werden in 36 der 50 US-Bundesstaaten die Gouverneure neu gewählt. Hinzu kommen alle möglichen Wahlbeamte in den Gliedstaaten, Bürgermeister und andere lokale Rennen. Schließlich stimmen die Wähler über 129 Initiativen ab.

Wie wird bei den Halbzeitwahlen gewählt?

Proportional zur Bevölkerung erhalten die Bundesstaaten je nach Größe Abgeordnete. Im dünn besiedelten Wyoming ist es etwa genau ein Repräsentant, während der bevölkerungsreichste Staat Kalifornien 52 nach Washington schickt.

Sie treten in Wahlbezirken an, die von den Parlamenten der Gliedstaaten in bestimmten Abständen neu zugeschnitten werden. Im Senat hat jeder Bundesstaat Anspruch auf zwei Sitze. Wyoming hat dort also dasselbe Gewicht wie Kalifornien.

Wie sehen die Prognosen in diesem Jahr aus?

Die Amerikaner sind bei der generischen Frage, wer den Kongress führen soll, in der Mitte geteilt. Auf die einzelnen Rennen heruntergebrochen, haben die Republikaner bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus einen Vorteil.

Dort müssen sie nur fünf Sitze hinzugewinnen, um eine Mehrheit zu holen und Kevin McCarthy zum neuen „Speaker“ zu machen. Historisch gesehen verliert die Partei des Präsidenten bei den „Midterms“ im Schnitt 29 Mandate.

Auf welche Rennen gilt es besonders zu achten?

Im Repräsentantenhaus sind von den 435 Sitzen nach einer Analyse des Fernsehsenders CBS ganze 80 umkämpft. In diesen Wahlkreisen liegen Kandidaten in der Regel nicht mehr als fünf Punkte auseinander.

In den anderen Wahlkreisen stehen die Ergebnisse aufgrund der demografischen Komposition nahezu fest. Der Grund dafür hat mit dem „Gerrymandering“ zu tun, dass es den Bundesstaaten erlaubt, Wahlkreise zum Vorteil der Mehrheitspartei zu gestalten. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus könnte sich in 30 Wahlkreisen entscheiden, in denen es nach Stand der Umfragen echte Kopf-an-Kopf-Rennen gibt.

Und wie sieht es im Senat aus?

Die Mehrheit im Senat dürfte sich in einem halben Dutzend Bundesstaaten entscheiden, in denen aktuelle Umfragen Herzschlagfinale erwarten lassen. Die Demokraten versuchen in Pennsylvania, North Carolina und Wisconsin Sitze hinzuzugewinnen, die Republikaner in Georgia, Nevada und Arizona. Spannend bleibt auch der Ausgang der Rennen in Ohio, Florida und New Hampshire.

Um welche Themen geht es bei den „Midterms“?

Die Parteien setzen unterschiedliche Akzente. Während die Demokraten die Konsequenzen des Abtreibungsurteils des obersten Gerichts der USA aus dem Juni, den Angriff auf die Demokratie am 6. Januar und den starken Arbeitsmarkt in den Vordergrund rücken, spielen die Republikaner mit den Ängsten vor Inflation, Flüchtlingen an der Südgrenze und steigender Kriminalität in den Städten.

Vorläufige Zahlen deuten darauf hin, dass Abtreibung in diesem Jahr Frauen überdurchschnittlich mobilisiert. Meinungsforscher halten eine Überraschung am Wahltag für nicht ausgeschlossen.

Was bedeuten die Halbzeitwahlen für Joe Biden?

Joe Biden steht bei den „Midterms“ auf keinem Wahlschein. Doch traditionell sind die Zwischenwahlen die erste Möglichkeit der Wähler, ein Votum über die Zufriedenheit mit der Amtsführung eines Präsidenten abzugeben. In den Umfragen zeigen sich laut Schnitt von „FiveThirtyEight“ 51,7 Prozent der Amerikaner unzufrieden mit der Amtsführung Bidens.

Deshalb versuchen die Republikaner die „Midterms“ zu einem Referendum über Biden zu machen, während die Demokraten die Wähler vor einen Richtungsentscheid stellen wollen. Sie setzen darauf, dass Donald Trump mit 54,1 Prozent Ablehnung noch unbeliebter ist.

Kann Biden weitermachen, wenn er die Mehrheiten im Kongress verliert?

Auf jeden Fall, denn seine Präsidentschaft hängt anders als im parlamentarischen System nicht von einer Mehrheit im Kongress ab. Aber er müsste sich die Macht teilen. Er kann ohne die Republikaner kein Gesetz beschließen lassen und hängt am Tropf des Bundeshaushalts. Er wäre das, was man in den USA eine „lahme Ente“ nennt.

Gleichzeitig muss er mit einer Fülle an Untersuchungen rechnen, die ihn beschäftigen werden. Umgekehrt kann er oder ein anderer Kandidat der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen 2024 den Republikanern den schwarzen Peter zustecken. Beobachter erwarten, dass der Ausgang der Midterms Einfluss auf die Entscheidung Bidens nehmen wird, ob er für eine zweite Amtszeit antreten wird.