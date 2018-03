Die Maut stört den kleinen Grenzverkehr

Die Maut bleibt das große Streitthema. In grenznahen Gebieten fürchtet auch der Einzelhandel Umsatzeinbußen, wenn für deutsche Straßen künftig ein „Eintrittsgeld“ verlangt wird.

Berlin - Verkehrsminister Dobrindt hat es selbst geahnt. Sein Maut-Konzept sorgt landauf, landab für Irritationen. Jetzt sogar in der CSU. Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann hat Ausnahmen für die Grenzregionen gefordert. Er ist nicht der erste, der wirtschaftliche Einbußen fürchtet. Der NRW-CDU-Vorsitzende Armin Laschet erinnert an den regen Austausch mit den Benelux-Ländern. Er sieht in der Maut eine Diskriminierung von Belgiern und Holländern. Sachsens Verkehrsminister Sven Morlok (FDP) befürchtet Einbußen bei den Tagestouristen aus Polen und Tschechien. „Wie wollen Sie es polnischen Besuchern vermitteln, dass sie für eine innerstädtische Einkaufsfahrt von Zgorzelec nach Görlitz plötzlich Maut bezahlen sollen?“

Baden-Württembergs CDU-Vorsitzender Thomas Strobl mahnt, der kleine Grenzverkehrs sei für Handel und Gastronomie wichtig. „Um schwere Schäden für den örtlichen Mittelstand, Familienbetriebe und Handwerk in den betroffenen Regionen abzuwenden, müssen wir bestimmte Grenzgebiete von der Bemautung ausnehmen“, fordert Strobl.

Vorstoß aus der Maut-Partei

Am meisten Aufsehen hat natürlich der Vorstoß von Joachim Herrmann erregt, da er doch aus der CSU, sprich der Maut-Partei selbst kommt. Entsprechend scharf waren die Reaktionen. Parteichef Horst Seehofer nennt es nicht hilfreich, dass jemand in Interviews „seinen Senf dazu gibt.“ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer findet es angesichts des Geldmangels beim Straßenbau „kleinkariert und völlig neben der Spur, jetzt eine Debatte über den kleinen Grenzverkehr zu führen“. Schließlich hätten die Österreicher gerade alle Maut-Ausnahmen an der Grenze aufgehoben.

Neben der Spur? Das sehen andere anders. „Basta ist von gestern“, sagt Thomas Strobl. Man müsse auf die Problematik hinweisen. Wenn in Südbaden etwa ein Schweizer ein Mal im Jahr über die Grenze fährt, um schön essen zu gehen, sei das für ihn in Zukunft nicht mehr attraktiv. Deshalb will Strobl hart bleiben. „Das ist nicht im Interesse unseres Landes, und was nicht im Interesse unseres Landes ist, kann auch nicht unsere Zustimmung finden.“

Auch aus dem Einzelhandel gibt es erste Reaktionen. Rund ein Drittel des Konstanzer Umsatzes komme durch Schweizer Kunden herein, heißt es zum Beispiel in der Konzilstadt. Und auch wenn mancher Konstanzer über ein paar Schweizer Autos weniger in seiner Stadt froh wäre, fürchtet der Einzelhandel doch eine Brems-Wirkung. Der Konstanzer CDU-Abgeordnete Andreas Jung sagt, es gebe bislang ja nur Eckpunkte. „Ich gehe davon aus, dass bei der Umsetzung die spezifische Situation der Grenzregion berücksichtigt wird.“

„Sargnagel für Mautphantasien“

„Die Debatte um Ausnahmeregelungen für grenznahe Regionen ist ein weiterer Sargnagel für Dobrindts Mautphantasien, denn wieder einmal wird deutlich, dass selbige völlig unausgegoren sind“, kommentiert Herbert Behrens, Obmann der Fraktion Die Linke im Verkehrsausschuss, die Forderung mehrerer Landesminister.

Mit einem gewissen Schmunzeln nimmt auch der Koalitionspartner, SPD-Vize Ralf Stegner zur Kenntnisse, woher und welche Vorstöße jetzt kommen. Er erinnert daran, dass die Sache einfach sei, schließlich seien im Koalitionsvertrag die drei Prämissen verankert: Die Maut müsse europarechtskonform sei, keine neue Belastung für deutsche Autofahrer bringen und für substantielle Mehreinnahmen sorgen. „Mein Vorschlag erfüllt genau diese Kriterien“, hat Dobrindt bei der Vorstellung seiner Eckpunkte gesagt. Das nehmen ihm nicht alle ab. FDP-Chef Christian Linder spricht schon von der Maut als „ineffzienteste Steuer in Deutschland“. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter sagt: Ein Wegezoll für unser EU-Nachbarn hat keine Zukunft.“