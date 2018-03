Zu einer Zeit, als die Flüchtlingskrise noch nicht das dominierende Politikthema war, gab es andere Dinge, über die sich trefflich streiten ließ. Zum Beispiel über die Umwelt- und Energiepolitik der grün-roten Landesregierung. Während allerdings die Aufregung um Projekte wie den Nationalpark Nordschwarzwald inzwischen ein mediales Ende gefunden hat, wird die Energiewende noch für Jahrzehnte ein Thema bleiben.

Vor fünf Jahren war mit einem Schlag alles anders. Als am 11. März 2011 ein Tsunami auf Japan traf und in Fukushima den schwersten Atomunfall seit Tschernobyl verursachte, hatte das auch hier weitreichende Folgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete etwas überraschend den Atomausstieg, und Winfried Kretschmann wurde, ebenfalls etwas überraschend, Ende März Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Und da die Grünen bei Stuttgart 21 nicht wirklich punkten konnten, stürzten sie sich mit großem Elan auf die Energiewende.

Einsparung, Effizienz und Erneuerbar – mit diesen drei E’s sollte in Baden-Württemberg das gelingen, was auf nationaler Ebene mühselig läuft. Doch auch im Südwesten zeigte sich: Der Teufel steckt bei diesem Vorhaben im Detail. Denn die generelle Zustimmung in der Bevölkerung zu erneuerbaren Energien heißt noch lange nicht, dass Hans X. aus Dorf Y. ein Windrad vor seiner Nase haben möchte. Kurzum: Gerade bei der Windkraft belegt Baden-Württemberg im Bundesvergleich nach wie vor einen der unteren Ränge.

Zehn-Prozent-Ziel bis 2020

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) setzt deshalb auf die Windkraftwende im Jahr 2016. Bei der Einweihung eines Windparks im Landkreis Schwäbisch Hall sagte er Ende Januar hoffnungsfroh: „Baden-Württemberg hat 2015 unter allen Bundesländern prozentual den größten Sprung beim Leistungszubau gemacht. Waren wir jahrelang Schlusslicht beim Windausbau, sind wir 2015 auf Platz zehn des Länderrankings.“ Dies könnte sich 2016 noch einmal verbessern: Zum Jahreswechsel waren hundert Anlagen im Bau und es lagen 200 Anträge zur Genehmigung vor. Unklar ist allerdings, ob die derzeitige Dynamik beim Ausbau der Windkraft reicht, um das von Grün-Rot ausgegebene Zehn-Prozent-Ziel bis 2020 zu erreichen. Derzeit sind es trotz des Rekordzubaus im Jahr 2015 etwas mehr als ein Prozent. Es verwundert also nicht, dass die schwarz-gelbe Opposition im Landtag nicht so recht an das glauben mag, was Grün-Rot verspricht.

Doch ohne Windkraft kann die Energiewende im Südwesten kaum gelingen. Wie Hans Gebhardt, Professor für Anthropogeografie an der Universität Heidelberg, in der Analyse „Verkehr und der Energie in Baden-Württemberg“ schreibt, ist die Wasserkraftnutzung kaum ausbaufähig, und „die Steigerungsmöglichkeiten von Biomasse“ begrenzt. Deshalb lege die grün-rote Landesregierung einen Schwerpunkt auf den verstärkten Ausbau der Windenergie.

Den ersten Pflock haute Grün-Rot im Mai 2012 ein, als die Koalition das Landesplanungsgesetz änderte, um Windkraftanlagen „grundsätzlich überall im Land möglich“ zu machen. Zudem wurden Windpotenzialanalysen erstellt, Gutachten und Karten in Auftrag gegeben, in die nebst Rot- und Schwarzmilan auch die Fledermäuse Eingang fanden. Dennoch: Die befürchtete „Verspargelung“ der Landschaft wurde genauso zum Kampfbegriff, um weitere Windkraftanlagen zu verhindern, wie zuvor schon die „Vermaisung“ der Landschaft – mit dem Unterschied, dass die Maisanbaufläche in Baden-Württemberg laut Professor Gebhardt tatsächlich um 32,1 Prozent zwischen 1999 und 2010 zugenommen hat.

Die Energiewende, gerade für ein Bundesland wie Baden-Württemberg, wirtschaftsstark und viele Jahrzehnte lang atomstromorientiert (fast 50 Prozent der Energie im Land lieferten im 2008 Atomkraftwerke), ist das eine Herausforderung. Zumal das Gelingen im Südwesten auch davon abhängt, ob der im Norden regenerativ erzeugte Strom seinen Weg in den Süden findet – Stichwort Netzausbau. Da aber auch Stromtrassen – ähnlich wie Windräder – niemand in seiner Nähe haben möchte, wurde nach monatelangen Querschüssen vor allem seitens des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer beschlossen, der Erdverkabelung auf großen Teilen den Vorzug zu geben. Die Suedlink-Trasse, wird sich dadurch erheblich verzögern – und könnte so zur weiteren Gefahr für die grün-roten Koalitionsziele werden.

Aber auf Fünfjahrespläne hat sich die grün-rote Regierung bei ihrem Amtsantritt ohnehin nicht beschieden. Als „Kernziele“ legte die Koalition fest, bis 2050 den Energieverbrauch um 50 Prozent (im Vergleich zu 2010) senken zu wollen, 80 Prozent sollen dann aus Erneuerbaren kommen, darüber hinaus soll der Ausstoß an Treibhausgasen um 90 Prozent (im Vergleich zu 1990) reduziert werden – bis 2020 sollen es schon einmal 25 Prozent weniger sein. Und da es nichts hilft, solche Vorhaben nur zu postulieren, wurden auch entsprechende Gesetze beschlossen.

Klimaschutzgesetz verabschiedet

Im Juli 2013 verabschiedete Baden-Württemberg – als zweites Bundesland nach Nordrhein-Westfalen – ein Klimaschutzgesetz, in dem die oben genannten Kernziele festgeschrieben wurden. Der Umsetzung der Energie- und Klimaschutzziele dient das „Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept“ vom Juli 2014, das konkrete Strategien unter anderem aus den Handlungsbereichen Strom, Wärme, Verkehr und Landnutzung umfasst. Und wieder ein Jahr später wurde 2015 das Erneuerbare-Wärme-Gesetz verschärft, in dem der Anteil der erneuerbaren Energien bei der Wärmeerzeugung in Wohnhäusern von zehn auf 15 Prozent erhöht wurde.

Prinzipiell wird das Ziel Energiewende zwar von allen Parteien im Landtag nicht infrage gestellt, aber im Konkreten sind die Vorstellungen dann doch verschieden. CDU und FDP befürworten beispielsweise Mindestabstände für Windkrafträder von Wohngebäuden und würde das novellierte Erneuerbare-Wärme-Gesetz gerne nochmals novellieren – unter anderem wegen der 15-Prozent-Quote, die auch für Nichtwohngebäude wie Büros und Hotels gelten soll.