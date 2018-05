Die Liberalen schärfen ihre Position

Ein Nein, ein Vielleicht, ein Später sei zu wenig, so mahnt Christian Lindner die Kanzlerin zu einer klaren Europapolitik. Doch das Vielleicht, das Nein und das Später hat der FDP-Chef selbst nach der Bundestagswahl zu Jamaika gesagt. Und auch in der Europapolitik war die FDP bei den Koalitionsverhandlungen längst nicht so klar nach vorne drängend wie jetzt.

Die FDP, die jetzt mit 80 Abgeordneten in freiwilliger Opposition im Bundestag sitzt, muss die Scharte des Rückzugs auswetzen. Sie will keinen Zweifel lassen, dass sie regieren will und sie muss zeigen, warum sie in der Regierung gebraucht wird. Nicht nur wegen Steuersenkungen, sondern für eine verantwortliche Außenpolitik, vor allem aber als Tempomacher für eine moderne Wirtschafts- und Innovationspolitik. Lindner hat die Positionen der FDP geschärft. Auch durch Angriffe auf Angela Merkel, von der er mehr Führungsstärke fordert. Die Liberalen haben sich in Berlin ihrer Standpunkte vergewissert. Die Umsetzung erfolgt später – vielleicht.