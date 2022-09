Die Leisetreter aus Brüssel

Der Wahlsieger in Italien könnte am Ende Wladimir Putin heißen. Giorgia Meloni hat ganz im Sinne des von ihr bewunderten Donald Trump bereits angekündigt, ihr Land zu „alter Größe“ zurück zu führen und nach dem Motto „Italia first“ zu verfahren. Eine ultrarechte Regierung in Italien wird also, ähnlich wie Victor Orban in Ungarn, das nationale Interesse über gemeinschaftlich vertretene völkerrechtliche Überzeugungen stellen. Billiges Gas aus Russland im Tausch gegen Bremsmanöver bei EU-Sanktionen wäre für die neue Regierungschefin durchaus eine reizvolle Option.

Die könnte mittelfristig allerdings teuer werden, wenn die EU-Kommission Fördermittel kürzt und Italien weitere Schulden aufnehmen muss. Dafür müsste die Europäische Zentralbank EZB von ihrer bisherigen Linie abrücken und dürfte die Kreditkosten von Risikoländern nicht länger durch den Aufkauf von Staatsanleihen in großem Stil abfedern. Setzt sie diese Geldpolitik fort, dann wird die neue Regierung wohl kaum einsehen, warum sie die vom Vorgänger Mario Draghi eingeleiteten und von vielen Wählern abgelehnten Reformen fortführen sollte.

Will man Meloni also dazu bringen, ein paar vollmundige Wahlversprechen zu brechen, europäische Regeln einzuhalten und EU-Beschlüsse doch lieber mitzutragen, dann muss Brüssel seinen Standpunkt deutlich überzeugender vertreten als bisher etwa bei Ungarn. Das betrifft nicht nur die Geldpolitik der EZB, sondern auch die Haltung von Rat und Europaparlament. Auf jede Drohung der EU-Kommission folgen wortreiche Erklärungen und kleine Zugeständnisse. Daraufhin werden Sanktionen stets vertagt.

Die Regierungschefs scheuen davor zurück, Politiker aus den eigenen Reihen zu ächten oder gar auszustoßen. Forza Italia, vermutlich Koalitionspartner der nächsten italienischen Regierung, gehört noch immer zur EVP. Vor der Wahl hatte Fraktionschef Manfred Weber Forza-Chef Silvio Berlusconi als echten Europäer gewürdigt. Bei so viel Leisetreterei muss sich Italiens neue Regierung wohl keine Sorgen machen.