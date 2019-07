Die Lage am Golf braucht mehr als Notlösungen

Die USA drohen dem Iran mit Militärschlägen, Teheran schießt eine US-Drohne ab und verstößt absichtlich gegen Vorgaben des Atomabkommens von 2015: Am Persischen Golf könnte jederzeit ein neuer Krieg ausbrechen. Die iranische Taktik, den Boden des Atomvertrages Schritt für Schritt zu verlassen, um Europa zu neuen Maßnahmen gegen die US-Sanktionen zu zwingen, ist genauso riskant wie die Absicht der USA, die Iraner mit den Sanktionen zur Kapitulation zu zwingen.

Zwei Gründe sprechen dafür, dass die Welt um einen neuen Krieg diesmal noch einmal herumkommen könnte. Erstens wollen weder die USA noch die Iraner den ersten Schuss abgeben. Die USA wollen es nicht, weil Präsident Trump seinen Wählern weniger – und nicht mehr – außenpolitische Abenteuer mit ungewissem Ausgang versprochen hat. Der Iran will es nicht, weil ein Krieg sehr schnell existenzbedrohend für das Regime in Teheran werden könnte.

Die Lage am Golf braucht mehr als nur Notlösungen. Der Streit um das angebliche Streben der Iraner nach der Atombombe ist Teil eines Machtkampfes zwischen dem Iran auf der einen und seinen Gegnern wie Saudi-Arabien und Israel auf der anderen Seite. So lange dieser Kernkonflikt nicht in friedliche Bahnen gelenkt werden kann, werden die Spannungen am Golf immer wieder aufflackern.