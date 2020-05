Die Länder sollen sich absprechen, nicht vorpreschen

Keine Masken mehr? Kein Abstandhalten? Keine Kontaktbeschränkungen? Weil die Zahl der Neuinfektionen in Thüringen sinkt, will Ministerpräsident Bodo Ramelow alle Corona-Beschränkungen aufheben. Künftig soll in Thüringen lokal auf das Infektionsgeschehen reagiert werden.

Auf den ersten Blick erscheint das gar nicht so abwegig. Schließlich schlägt sich der Föderalismus in der Krise bislang gut. Es gilt Infektionsketten nachzuverfolgen und Auflagen dort zu erteilen, wo das Virus ausbricht. Und Thüringen hat nun einmal vergleichsweise gute Zahlen. Trotzdem setzt Ramelows Vorpreschen das falsche Zeichen. Anstatt die Maßnahmen Schritt für Schritt und in Absprache mit den anderen Ländern zu lockern, will der Linken-Politiker von jetzt auf gleich fast alle Maßnahmen aufheben. Das ist nicht nur Wasser auf den Mühlen all jener, die von den Schutzmaßnahmen ohnehin nichts mehr wissen wollen, es heizt auch den Wettbewerb um die lockersten Regelungen unter den Ländern an. Sachsen will bereits nachziehen. Gut möglich, dass weitere Länder dem Druck nicht mehr lange standhalten.

Ramelow riskiert, das Erreichte innerhalb weniger Tage wieder zu verspielen. Er sollte sich gut überlegen, ob er diese Verantwortung übernehmen will.