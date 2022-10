Die Kunst des stilvollen Verarmens

Man muss im Augenblick kein Pessimist sein, um zu ahnen, dass nun die Zeit der hinteren Knopflöcher anbricht. Denn diese werden unweigerlich ins Visier genommen, wenn die Losung lautet, den Gürtel enger zu schnallen. Die einen sagen zwar, ein bisschen weniger Wohlstand in einer Gesellschaft, die vor lauter Überfluss an manchen Stellen schon Dehnungsstreifen bekommen hat, sei so schlimm auch wieder nicht. Andere haben sich in ihrem Taschenkalender für Weltuntergänge bereits eine Reservierung fürs Jüngste Gericht eingetragen.

Doch egal, wo wir uns auf einer Skala von „desaströs“ bis „ist ja nochmal gut gegangen“ einpendeln werden: Es ist sicher nicht verkehrt, sich über die Möglichkeiten stilvollen Verarmens zu informieren. Und wenn die Lehre daraus zu ziehen sei, dass ein bisschen weniger vielleicht gar nicht mal so schlimm ist, umso besser. Bis es aber so weit ist, soll uns gefälligst niemand vorschreiben, ob wir vor geschlossener Schranke den Motor abstellen oder uns das verbriefte Recht madig machen, auch im Winter im T-Shirt durchs Büro zu tänzeln. Wo kämen wir denn hin, wenn wir durch Sparen das Schlimmste verhinderten!

Und wenn der Gerichtsvollzieher dereinst wegen nicht mehr bezahlbarer Strom- und Gasrechnungen das Mobiliar konfisziert, trösten wir uns damit, dass es dem puristischen Innendesign entspricht, so gut wie nichts in einem Zimmer stehen zu haben. Und sollte Ihnen das mit dem engen Gürtel überhaupt zu unbequem werden, können Sie im Notfall ja immer noch auf Hosenträger umsteigen. (nyf)