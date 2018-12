Die Kitas können das Geld gebrauchen

Erst einmal: Welch ein genialer Name, das Gute-Kita-Gesetz! Das hört sich nun wirklich besser an als „Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz“, oder? Deutschland könnte natürlich auch ein „Prima-Klima- Gesetz“ gebrauchen, die Schulen ein „Hervorragende-Schule-Gesetz“ und die Arbeitnehmer ein „Tolle-Arbeit-Gesetz“.

Angesichts des etwas frechen Namens kann man nun nur hoffen, dass „nomen est omen“ sich bewahrheitet. Dass es mit den guten Kitas nicht so einfach wird, zeigen die Diskussionen im Vorfeld. Mehr Erzieher oder Gebührenfreiheit, oder ein Mix? Wie genau könnte der dann aussehen? Welcher Betreuungsschlüssel ist der richtige? Das alles legt das Gesetz in die Hände der Länder und Kommunen, wo es richtig aufgehoben ist. Denn Eltern in bevölkerungsarmen Regionen freuen sich vielleicht, überhaupt eine Betreuung zu haben, auch wenn diese auf sechs Kinder aufpassen muss. In ärmeren Regionen wird die Beitragsfreiheit einen höheren Stellenwert besitzen als in wohlhabenden.

Doch wie immer das Geld angelegt wird, bei den Kindern ist es nicht falsch. Der größte Fehler des Gesetzes ist die Finanzierung nur für vier Jahre. Da fehlt dann doch das „Gute-Finanzen-Gesetz“.