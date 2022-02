Serhii Lukashov ist Landesdirektor der SOS-Kinderdörfer in der Ukraine. Im Interview spricht er über einen Raketeneinschlag in unmittelbarer Nähe des SOS-Kinderdorfs, seine Angst um die SOS-Kinder und seine Mitarbeiter. Des weiteren redet Lukashov von einem Soforthilfe-Programm für besonders gefährdete Familien und die traumatischen Auswirkungen, die der Krieg schon jetzt auf die Kinder in der Ukraine hat.

Herr Lukashov, wo erreiche ich Sie?

In meiner Wohnung in Kiew. Während wir sprechen, höre ich Explosionen. Irgendwo ganz in der Nähe schlagen gerade Raketen oder Granaten ein.

Warum sind Sie nicht im Luftschutzbunker?

In der Nähe meiner Wohnung gibt es keinen Luftschutzbunker. Ich kann nur hoffen, dass unser Haus nicht getroffen wird.

Haben Sie Angst?

Natürlich. Jeder hat Angst. Ich sorge mich jedoch weniger um mich selbst. Ich habe vor allem Angst um unsere Kinder. Kinder sind die wehrlosesten und unschuldigsten Opfer des Krieges. Ich selbst bin erschöpft, schockiert und niedergeschlagen. Wie alle Menschen in unserem Land. Was sich in der Ukraine abspielt, ist eine unglaubliche Tragödie.

Wie geht es den SOS-Kindern?

Schlecht! Wie allen Kindern im Land. Heute am frühen Morgen schlug in unmittelbarer Nähe unseres Kinderdorfes in Browary in der Nähe von Kiew eine Rakete ein. Weil wir befürchtet hatten, dass Browary angegriffen werden könnte, hatten wir zum Glück bereits in den letzten Tagen die meisten Kinder aus Browary in den Westen des Landes evakuiert. Aber zwei SOS-Familien wollten unbedingt im Kinderdorf bleiben. Die Kinder wurden heute vom Raketeneinschlag geweckt. Alle Kinder haben geschrien und standen unter Schock. Den Rest des Tages haben die Kinder mit ihren Betreuern im Luftschutzkeller eines nahegelegenen Krankenhauses verbracht.

Werden die Kriegsparteien humanitäre Organisationen wie SOS-Kinderdörfer verschonen?

Man kann nur hoffen, dass sie so zivilisiert sind. Derzeit glaube ich nicht, dass wir zu einer direkten Zielscheibe werden könnten. Aber der Einschlag der Rakete in unmittelbarer Nähe unseres SOS-Kinderdorfes und eines Krankenhauses in Browary zeigen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass humanitäre Einrichtungen verschont bleiben werden.

SOS-Kinderdörfer hatte bereits in den letzten Tagen Kinder aus der besonders heftig umkämpften Region Luhansk in den vermeintlich sichereren Westen des Landes gebracht. Wird es weitere Evakuierungen geben?

Nein, vorerst nicht. Evakuierungen wären derzeit mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Das ganze Land befindet sich jetzt im Krieg. Es gibt in der Ukraine keinen sicheren Ort mehr. Wir raten unseren Mitarbeitern und den von uns betreuten Familien derzeit, dort zu bleiben, wo sie sind und möglichst sichere Orte wie Luftschutzkeller aufzusuchen.

Da es in der Ukraine keinen sicheren Ort mehr gibt: Können die SOS-Kinder außerhalb des Landes in Sicherheit gebracht werden?

Wir sind Teil der weltweiten SOS-Kinderdörfer-Familie. Wir werden prüfen, ob wir unsere Kinder teilweise in SOS-Kinderdörfern in den Nachbarländern in Sicherheit bringen können.

Kann SOS-Kinderdörfer im Krieg weiterhin Familien unterstützen?

Ja, wir bringen ein Nothilfeprogramm auf den Weg, das zunächst 15 000 Menschen zugutekommen soll. Wir wollen besonders gefährdete und betroffene Kinder und Familien bei gegebenenfalls doch möglichen und notwendigen Evakuierungen unterstützen und sie mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten versorgen. Außerdem werden unsere Mitarbeiter psychologische Soforthilfe leisten. Wir werden vor allem elternlose und behinderte Kinder sowie Kinder in Pflegefamilien und Heimen unterstützen. Jungs und Mädchen in staatlichen Pflegeeinrichtungen sind besonders gefährdet. Das Personal ist teilweise in Panik davongelaufen. Viele Kinder sind deshalb schon jetzt weitestgehend auf sich selbst gestellt. Wir können unsere Hilfe so ausbauen, dass davon bis zu 45 000 Menschen profitieren, aber dafür sind wir dringend auf Spenden angewiesen.

Ist die Hilfe bereits angelaufen?

Ja, wir haben heute mit vielen Eltern telefoniert, um sie in dieser unglaublich schwierigen Situation zu unterstützen. Sie müssen ihren Kindern Trost und Geborgenheit geben, obwohl sie selbst Angst haben. Wir versuchen, sie dabei zu unterstützen. Andere von uns betreute Familien, die in den letzten Tagen evakuiert wurden, mussten wir in langen Telefongesprächen davon abhalten, in den besonders umkämpften Osten zurückzukehren. Sie wollten dort ihr Hab und Gut verteidigen.

Wie kommen Ihre Mitarbeiter mit der Belastung klar?

Heute war ein schlimmer und chaotischer Tag. Wir waren auch damit beschäftigt unsere rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Sie sind auch nur Menschen. Auch sie haben Angst. Viele von ihnen leben in heftig umkämpften Gebieten, viele haben Männer, Söhne und Väter, die in der Armee dienen. Zum Glück ist bislang keines der von uns betreuten Kinder verletzt oder getötet worden. Auch im Team gibt es bislang keine Opfer. Bislang!

Welche Auswirkungen hat der Krieg auf die Kinder?

Kinder werden verletzt und getötet werden. Kinder werden ihre Eltern und Geschwister verlieren. Schon bald wird es Hunger geben, und die medizinische Versorgung wird teilweise zusammenbrechen. Es wird lange keinen Schulunterricht geben. Der Krieg schafft eine traumatisierte Generation. Wir haben das bereits in der Ostukraine erlebt. Die Kinder dort leben seit acht Jahren mit dem Krieg. Sie leiden unter Panikattacken und schwersten Depressionen. Das droht jetzt im ganzen Land. Es ist eine Katastrophe!

Was haben acht Jahre Krieg mit den Kindern gemacht?

Der Krieg hat die Kinder schwer traumatisiert. Auch wenn sie noch sehr jung sind, sind viele von ihnen keine Kinder mehr. Sie spielen nicht mehr und haben sich emotional verschlossen. Manche sprechen nicht mehr, andere leiden unter Panikattacken oder schweren Depressionen. Was der Krieg aus den Kindern gemacht hat, ist eine Schande und macht mich sehr traurig.