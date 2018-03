Die Kanzlerin hat zwei Überraschungen im Gepäck

„Alles andere als einfach“, sei das gewesen, sagt Angela Merkel gestern Abend im Konrad-Adenauer-Haus. Doch nun sei eine „gute Mischung“ aus „erfahrenen und neuen Ministern“ gelungen, ein Personal-tableau, das „in die Zukunft gerichtet ist“, lobt die Kanzlerin ihre neue Kabinettsliste und blickt aufgeräumt in die Kameras.

Die wohl schwierigste Entscheidung: Jens Spahn, ihren ärgsten parteiinternen Widersacher, macht Merkel zum Gesundheitsminister, sollte die SPD-Basis Schwarz-Rot zustimmen. Ein Einknicken vor dem konservativen Flügel, der massiv Druck gemacht hatte? Hat die CDU-Chefin einen Schritt auf ihre Partei zugemacht? „Das ist ein Terminus, den ich mir nicht zu eigen mache“, winkt Merkel ab. Ihre Personalwahl richte sich „nach Fähigkeiten und Fertigkeiten“, und sie wolle „einigen einfach diese Chance geben“, sich zu bewähren und „ihren Erfahrungsschatz zu erweitern“. Eine Chance ausgerechnet für Jens Spahn, sich für Höheres zu empfehlen – auf einer ersten Kabinettsliste, die direkt nach den Koalitionsgesprächen zirkuliert war, hatte Spahns Name noch nicht gestanden.

Mit der Riege der CDU-Ministerinnen und Minister versucht die Kanzlerin vor dem heutigen Sonderparteitag in Berlin den Befreiungsschlag, erfüllt nicht nur den Wunsch, Spahn als Vertreter des konservativen Flügels einzubinden, sondern holt mehrere jüngere Gesichter ins Kabinett und macht es deutlich weiblicher.

Mit Karliczek rechnete niemand

Gleichwohl wird Merkel auch am künftigen Kabinettstisch überwiegend von Vertrauten und Loyalen umgeben sein. So kommt neben Spahn CDU-Vize Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz als Landwirtschaftsministerin zum Zuge, auch sie war in der Flüchtlingspolitik auf Distanz zu Merkel gegangen. Das Wirtschaftsministerium übernimmt der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier – einer der engsten Merkel-Vertrauten. Merkels „Allzweckwaffe“ Ursula von der Leyen bleibt trotz der massiven Kritik der vergangenen Tage Verteidigungsministerin, erhält die Chance, das ramponierte Verhältnis zur Truppe zu reparieren. Überraschendster Schachzug der Kanzlerin: Anja Karliczek, Bundestagsabgeordnete aus NRW, wird Bildungsministerin – ein Name, den niemand auf dem Zettel hatte.

Die Nachfolge von Altmaier als Kanzleramtschef soll Helge Braun antreten, der in der letzten Legislatur für die Bund-Länder-Zusammenarbeit zuständig war. Der Posten des Staatsministers für Integration im Kanzleramt geht an die bisherige Gesundheitsstaatssekretärin Annette Widmann-Mauz. Die Chefin der Frauenunion, ebenfalls eine loyale Mitstreiterin der Kanzlerin, war auch als Gesundheitsministerin gehandelt worden.

Kaum war diese Personalie bekannt, spottete Hans Ulrich Rülke, der baden-württembergische FDP-Landtagsfraktionschef, über eine „schallende Ohrfeige für den baden-württembergischen Landesvorsitzenden und Landesinnenminister Strobl“. Offensichtlich strafe Bundeskanzlerin Merkel die Landes-CDU ab. Anders sei es nicht zu erklären, dass im Bundeskabinett kein CDU-Minister aus Baden-Württemberg mehr sitzen wird.

Kein Posten für Gröhe

Thomas Strobl, an diesem Tag in Berlin, konterte: „Gruß an Herrn Rülke. Leider hat die FDP Baden-Württemberg gar keinen Vertreter in der Bundesregierung.“ Nach der Präsidiums- und Vorstandssitzung seiner Partei zeigte sich Strobl in Berlin zufrieden mit der neuen Aufstellung. Schließlich habe man mit Annette Widmann-Mauz jetzt eine Staatsministerin, die Tür an Tür mit der Bundeskanzlerin sitze. Die Tübingerin sei nun für eines der absoluten Megathemen der kommenden Jahre zuständig.

Eine von Merkels Säulen im letzten Kabinett, Gesundheitsminister Herman Gröhe, muss den Platz räumen und scheidet wie Innenminister Thomas de Maizière aus. Mehrfach betont die Kanzlerin am Sonntag, wie „schmerzhaft“ es gewesen sei, de Maizière und Gröhe von Bord zu schicken. Es bleibe traurig, „dass ein Abschnitt zu Ende geht“, sagt sie und hofft, „dass ich mit beiden weiter gut zusammenarbeiten kann“. Die Trennung von den beiden engen Gefolgsleuten ist der Kanzlerin sichtlich schwer gefallen.