Die Kanzlerin am Container

Gibt die scheidende Bundeskanzlerin einer der größten deutschen Zeitungen nach nun 16 Jahren im Amt ein letztes Interview, ist die Lektüre für einen Journalisten was? Alternativlos. Könnte ja spannend sein. Endlich loslassen! Dinge Revue passieren lassen! Vielleicht ein bisschen Plauderei? Nicht mit Merkel! Ernsthaft und knochentrocken, das Gespräch ist Text gewordene Raute. Angeblich wurde eine Stunde lang geredet. Wahrscheinlicher ist, dass die Kanzlerin und ihre Gesprächspartner von der „Süddeutschen Zeitung“ eine komplette Legislaturperiode lang miteinander kommuniziert haben.

Der Text ist gefühlt so lang wie der Jakobsweg – leider ohne größeren Erkenntnisgewinn. Die Fragen waren spannender als die Antworten. Den Kollegen ist kein Vorwurf zu machen. Am Ende haben sie in ihrer Verzweiflung dann doch noch ein paar leichte, persönliche Dinge angesprochen. Wer also den Merkel-Marathon – frei nach dem Motto „Ich schaffe das!“ – absolviert hatte, wurde mit einer bedeutungslosen Nettigkeit belohnt. Der Information darüber, was Merkel mit ihren abgelegten Blazern macht. „Die gebe ich in die Altkleidersammlung. Regelmäßig.“ Da schau an! Die Kanzlerin mit dem Sack in der Hand am Container? Oder bringt doch eher Joachim Sauer den Müll weg? Egal. Immerhin macht sich Frau Merkel keine Sorgen, dass sie ihrem Ehemann bald durch ständige Anwesenheit auf die Nerven gehen könnte. „Erstens hat er selbst genug zu tun und zweitens habe ich mich noch nie dadurch ausgezeichnet, nur zu Hause rumzusitzen.“ Echt jetzt? Wer hätte das gedacht. (jos)