Die Grünen sind weitgehend lieb miteinander und stolz auf sich selbst

Auf Annalena (Baerbock) und Robert (Habeck) müsste dieser Parteitag wie ein Wellnesswochenende gewirkt haben: Ein ums andere Mal betonen die Delegierten in Bonn, wie toll das Tun der beiden in der Bundesregierung ist. Baerbocks Außenpolitik vielleicht sogar noch ein wenig toller als Habecks Wirtschaftsbemühungen. Das Lob auf die Ministerriege zeigt, wie stolz und wie selbstbewusst die Grünen auf sich sind. Oder, wie es Parteichef Omid Nouripour formuliert: „Ja, wir tragen diesen Staat, wir tragen die Gesellschaft, wir tragen die Demokratie.“

Überhaupt: Wer so richtig harte Debatten über die grüne DNA erwartet hatte, über die Frage, wie viel nuklearen Streckbetrieb, Kohlekraftwerke, Tagebau und Waffenlieferungen eine Anti-Atomkraft- und Friedenspartei verträgt, reibt sich fast ein wenig verwundert die Augen an diesem Wochenende in Bonn. Fast kein Redebeitrag ohne „vielen lieben Dank“ an die anderen Delegierten für den super Austausch. Gegner und Befürworter versichern sich eins ums andere Mal des gegenseitigen Verständnisses für ihre jeweiligen Argumente. Ist das die grüne Zeitenwende? Es scheint so. Aber vielleicht ist der überaus höfliche Ton ein Nebeneffekt der Parteitagsunerfahrenheit vieler Delegierter.

Es braucht schon die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, die als Gastrednerin fast am Ende des Parteitags Pfeffer in die Debatte bringt. Der von Habeck ausgehandelten Kompromiss mit dem Ziel eines vorgezogenen Kohleausstiegs im Jahr 2030 folge den „Regeln der Kohlekonzerne“. „Seit wann argumentieren die Grünen mit gefakten Zahlen von RWE“, fragt Neubauer, die selbst Parteimitglied ist. Die Grünen ließen sich auf viel zu viele unzulässige Kompromisse ein und ignorierten die Realität der „Klimakatastrophe“. „Stürme und Dürren in nicht gekanntem Ausmaß, das ist die Realität“, sagt sie – unter dem Applaus der Delegierten.

Auch vor der Tür zeigen einige Aktivisten, was sie von dem Kohlekompromiss, für den das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen wegen des Braunkohletagebaus abgebaggert werden muss, halten: nichts. „Lützi“ muss bleiben, wird auf Plakaten und in Kreideschrift auf dem Boden des Platzes vor dem Veranstaltungsgebäude gefordert. Doch letztlich reicht es knapp nicht für den Antrag der Grünen Jugend, ein „Räumungsmoratorium für diese Rodungssaison“ zu beschließen. Die Protestrufe im Saal legen zwar nahe, dass die Grünen dieses Thema nicht so schnell loswerden, doch letztlich setzt sich die Parteispitze mit ihrem Antrag zum Klimaschutz dann doch durch.

Der einstige Bonner Plenarsaal gegenüber weckt Erinnerungen an die Anfangsjahre der Grünen als politische Bewegung. Dort zogen die ersten Abgeordneten vor knapp 40 Jahren in den Bundestag ein. Damals wurde noch mehr gestrickt und heftiger gestritten – mit den politischen Gegnern beispielsweise um die Stationierung von Pershing-II-Raketen zur Abschreckung von Russland, aber auch um Positionen innerhalb der Partei.

Seit die Grünen in Regierungsverantwortung sind, demonstrieren sie vor allem Geschlossenheit. Passend dazu das neue Lieblingswort: Verantwortung. Kaum eine Rede kommt ohne dieses Wort aus. Auch das ein Hinweis auf das neue Selbstverständnis, das in etwa so verstanden werden kann: Krise und Krieg sind schlimm, aber ohne uns in der Regierung wäre alles noch viel schlimmer.

„Es ist keine Last oder Bürde in Regierungsverantwortung zu sein. Wir können entscheiden, was richtig ist“, sagt Außenministerin Baerbock. Sie wirbt für das Vorhaben, weitere Waffen in die Ukraine zu liefern. Die rund 800 Delegierten folgen mit überwältigender Mehrheit, auch wenn es Kritik an Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien gibt.

Die wenigen Zweifler haben einen schweren Stand auf dem Parteitag, werden sie doch so dargestellt, als wollten sie den Ukrainern ihr Recht auf Selbstvereidigung vorenthalten. Die Ukraine könne sich schließlich nicht „mit Sonnenblumen verteidigen“, sagt der Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky unter dem Applaus der Delegierten.

Dass es nicht nur die reine Freude ist, die neue Linie der Grünen mitzutragen, machen wenige so deutlich wie Umweltministerin Steffi Lemke. Sie nennt es in der Debatte über den Streckbetrieb von Atomkraftwerken eine „Zumutung“, dass die Grünen zwei Meiler im Süden Deutschlands bis zum 15. April für den Notfall in der Reserve halten wollen. Bei ihrem Amtsantritt sei sie felsenfest davon ausgegangen, dass das letzte Atomkraftwerk am 31. Dezember 2022 abgeschaltet wird. „Jetzt stehe ich vor diesem Bundesparteitag und werbe um Zustimmung für diese Zumutung“, räumt Lemke ein.

Vor dem Parteitag hatte Parteichefin Ricarda Lang im Magazin „Der Spiegel“ den Kauf neuer Brennstäbe als „rote Linie“ bezeichnet. Auch Habeck betont in Bonn, dass es auf keinen Fall eine Rückkehr zur Atomkraft geben werde. Aber der Stresstest habe gezeigt, dass „in diesem besonderen Jahr“ Atomkraftwerke „ein bisschen helfen könnten“.

Die Stimmung im Ampel-Kabinett dürfte das Votum des Parteitags nicht befördern. Denn der Koalitionspartner FDP macht seit der verlorenen Wahl in Niedersachsen massiv Druck, die Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz zu lassen. Eine verfahrene Situation, das räumt die Grünen-Spitze ein. Aber es läge nicht an ihnen, sich bewegen zu müssen.