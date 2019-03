Die Grünen schwimmen auf der Erfolgswelle

In Stuttgart wird derzeit mehr gestritten als regiert. Vor den Europa- und Kommunalwahlen im Mai sucht die CDU nervös nach eigenem Profil und attackiert den grünen Koalitionspartner seit Jahresbeginn offensiv. Grüne Abgeordnete fühlen sich provoziert und würden gerne ihrerseits klare grüne Kante zeigen. Das führt zu kleinlichem Fingerhakeln um nahezu jedes wichtige und viele weniger wichtige Themen.

Nichtsdestotrotz sind die Bürger im Südwesten zufrieden – trotz monatelangem Gezerre um Dieselfahrverbote und zahllose andere Streitpunkte. Seit Antritt der ersten grün-schwarzen Koalition Deutschlands bleibt es dabei: Die Grünen liegen mal mehr, mal weniger weit vor der CDU, der Rest folgt mit Abstand.

Wer im Bund nach dem Erfolgsgeheimnis der Grünen sucht, kommt vor allem auf zwei Ursachen: Grüne Themen sind en vogue, und Spitzenmann Habeck punktet als Politpopstar. Im Südwesten sprechen die Ergebnisse vor allem eine Sprache: Ministerpräsident Winfried Kretsch-mann ist und bleibt der Erfolgsgarant seiner Partei. Er ist ebenso der Stabilitätsanker der Koalition, hält die eigenen Leute im Zaum, wenn diese mehr grüne Ideen und Ideologien nach außen tragen wollen.

Seine Autorität speist sich aus dem Erfolg. Ohne ihn wäre mancher Wahlkreis wieder schwarz, das wissen die Abgeordneten genau. Das hält sie brav und still. Die Landespartei profitiert, sie vermeldet wie die Bundespartei Mitgliederrekorde. Die Grünen sollten jedoch nicht abheben. Anzeichen dafür mehren sich in Stuttgart. Es ist gefährlich, Bedenken an der eigenen Haltung arrogant vom Tisch zu wischen. Politik vermittelt man durch Erklären, nicht durch Besserwissen.

Für die CDU bleibt es unbequem. Sie sucht vergeblich nach einem Mittel, um wieder an den Grünen vorbeizuziehen. Daraus könnte ein gefährlicher Stillstand resultieren. Drängende Fragen wie die Zukunft der Autoindustrie müssen gelöst werden. Regieren statt profilieren – das sollte das Motto sein. Für einen Stillstand bis zu den Landtagswahlen ist es zu früh. Denn die sind erst 2021.