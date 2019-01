Die größte Freihandelszone der Welt entsteht

Die größte Freihandelszone der Welt – davon war eigentlich die Rede, als Europa gemeinsam mit den Vereinigten Staaten das TTIP-Abkommen abschließen wollte. Doch spätestens seit US-Präsident Donald Trump den globalen Handel in die Krise gestürzt hat, ist davon keine Rede mehr. Stattdessen erhält der Freihandel nun woanders ein historisches Abkommen: Zwischen Japan und der EU entsteht heute die größte Freihandelszone der Welt.

Fast 600 Millionen Menschen leben im Geltungsbereich des Abkommens, das auch „Jefta“ (Japan-EU Free Trade Agreement) genannt wird. Zusammen sorgen sie für fast ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Mehr als 90 Prozent der Zölle fallen sofort und weitere stufenweise weg. Verbraucher können sich freuen: Autos und Fernsehgeräte aus Japan könnten hierzulande billiger werden. Hinzu kommt, dass es in Japan viele Produkte gibt, die bislang auf keinem anderen Markt erhältlich sind. Deren Produzenten dürften es nun einfacher haben, sie auch in Europa anzubieten.

Vierjährige Verhandlungen

Über vier Jahre dauerten die Verhandlungen zwischen EU und Japan. Exportunternehmen in ganz Europa hoffen nun auf steigende Umsätze. Denn gerade in Japan ist es ihnen oft schwergefallen, Fuß zu fassen. Nicht unbedingt der Zölle wegen, sondern vielmehr wegen komplexer Regulierungen. So müssen zum Beispiel europäische Autobauer ihre Fahrzeuge künftig nicht mehr Extra-Tests oder Zertifizierungsverfahren unterziehen. Aber auch Lebensmittelhersteller dürften proftieren. Die EU erwartet, dass allein der Export verarbeiteter Nahrungsmittel um bis zu 180 Prozent steigen könnte. Dies würde einem zusätzlichen Umsatz von zehn Milliarden Euro entsprechen. In Japan erhofft sich vor allem die Autoindustrie viel von dem Abkommen. Die Zölle für ganze Fahrzeuge werden zwar nur schrittweise gesenkt. Toyota und Co. dürften dennoch schnell profitieren, da die Zölle auf Fahrzeugteile sofort gesenkt werden. Dadurch können die Hersteller deutlich günstiger und flexibler in der EU selbst produzieren.

„Diese Vorteile gehen Hand in Hand mit dem Bekenntnis beider Seiten, die höchsten Standards für unsere Arbeitnehmer, Verbraucher und die Umwelt aufrechtzuerhalten“, kommentierte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Tatsächlich hielten sich Verbraucherschützer mit Protest gegen das Abkommen eher zurück. Japan ist bekannt für hohe Standards im Verbraucherschutz.

An einem Punkt entzündete sich dennoch Kritik. So fürchtet der Bundesverband für Energie- und Wasserversorgung, dass das Abkommen ein Einfallstor für japanische Investoren in die Wasserversorgung sein könnte. „Es ist auch im Freihandel sicherzustellen, dass die kommunale Gestaltungshoheit in der Wasserwirtschaft erhalten bleibt. Hierzu sind die aktuellen Freihandelsabkommen wie auch Jefta leider nicht eindeutig genug“, sagte Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer, der „Schwäbischen Zeitung“. Die EU-Kommission weist dies zurück. Das Vorrecht der Behörden, öffentliche Dienstleistungen in der öffentlichen Hand zu belassen, bleibe erhalten.

Auch davon abgesehen hat das Abkommen eine hohe politische Bedeutung. „Es ist gut, dass zwei große Wirtschaftsregionen dem zunehmenden Protektionismus in der Welt etwas entgegensetzen“, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer.

Wichtiges Signal Europas

Das Abkommen sei „ein wichtiges europäisches Signal in Zeiten zunehmender Handelskonflikte“. Das wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel kommende Woche bei ihrem Staatsbesuch in Tokio verkünden. Japan ist ein wichtiger Verbündeter in ihrem Kampf für den Multilateralismus.

Dieser ist vor allem aufgrund Trumps Politik unter Druck. „Die USA schließen nur noch Abkommen mit schwächeren Staaten, weil sie so ihre Interessen durchsetzen können“, sagte Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Aktuell belastet vor allem der US-chinesische Handelskonflikt die Weltwirtschaft.

Um ihn zu entschärfen, ist momentan eine chinesische Delegation in Washington. Die US-Seite zeigte sich zwar vorsichtig optimistisch, dass es zu einer Lösung bis Anfang März kommen könnte. Doch werden die Gespräche vom Streit über den Telekom-Konzern Huawei überschattet. Der Handelskonflikt alleine ist zudem nicht die einzige Bremse des weltweiten Handels. „Nach zehn Jahren Boom schwächt sich die weltweite Nachfrage ab“, sagt Langhammer. Das sei ein normaler zyklischer Effekt. Für den Abschwung gebe es aber noch andere, strukturelle Gründe.

Der Volkswirtschaftler macht den „Beginn der vierten industriellen Revolution“ dafür verantwortlich. „Das sorgt für viel Unsicherheit“, so Langhammer. Unternehmen müssten in neue Technologien investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für große Projekte im Ausland bleibe dann nicht viel übrig.