Die gefährliche Freundschaft zwischen dem Iran und Russland

Offiziell will die iranische Regierung nichts mit den Kamikaze-Drohnen zu tun haben, die seit Tagen ukrainische Städte angreifen. Die Islamische Republik liefere keine Waffen an Russland oder die Ukraine, teilte das Teheraner Außenamt mit. Inoffiziell feiern iranische Hardliner in sozialen Medien jedoch den Einsatz iranischer Drohnen.

Überreste der Waffen in der Ukraine deuten ebenfalls auf iranische Lieferungen hin. Nach Medienberichten will der Iran bald auch Raketen nach Russland exportieren. Experten sehen im ersten Einsatz iranischer Kampfdrohnen außerhalb des Nahen Ostens eine Radikalisierung der iranischen Politik.

Viele Raketen im Iran

Der Iran besitzt das größte Raketenarsenal im Nahen Osten mit tausenden Geschossen, die Saudi-Arabien, Israel und sogar Südosteuropa erreichen können. Gegner Teherans in der Region kennen die Gefahr. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen attackierten in den vergangenen Jahren mit iranischen Drohnen saudische Ölanlagen und Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Auch US-Truppen in Syrien wurden mit iranischen Drohnen angegriffen.

Nun schlugen Drohnen, die stark dem iranischen Typ Schahed-136 ähnelten, in ukrainischen Städten ein. Zwar bestreitet auch der Kreml den Einsatz iranischer Drohnen. Aufnahmen der Drohnen aus der Ukraine und Wrackteile erhärten jedoch den Verdacht, dass Moskau nicht die Wahrheit sagt: Die Schahed-136 stürzt sich mit einer Sprengstoffladung ins Ziel, sodass Trümmer übrig bleiben, die untersucht werden können.

Nach Angaben der US-Regierung waren die ersten iranischen Drohnen im August in Russland eingetroffen. Kurz darauf entzog die Ukraine dem iranischen Botschafter in Kiew aus Protest gegen die Lieferungen die Akkreditierung.

Sanktionen umgangen

Die Waffen aus der Islamischen Republik sind wirksam und mit 20 000 Dollar pro Stück relativ billig. Nachschub ist offenbar kein Problem, denn iranische Waffenbauer sind es gewohnt, westliche Sanktionen zu umgehen. Russische Hersteller kämpfen dagegen wegen europäischer und amerikanischer Sanktionen mit Schwierigkeiten, weil elektronische Bauteile fehlen.

Wie weit die iranische Waffenhilfe für Russland geht, ist ungewiss. Das ukrainische Militär teilte nach Medienberichten mit, Soldaten der iranischen Revolutionsgarde seien auf der russischen Seite der Front im Osten und Süden der Ukraine als Ausbilder oder Drohnen-Piloten stationiert.

Nach einem Bericht der „Washington Post“ steht die Lieferung iranischer Raketen mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern an Russland bevor. Die Nachrichtenagentur Fars, ein Sprachrohr der Revolutionsgarde, meldete, der Iran werde sein Raketen- und Drohnenprogramm weiter ausbauen, falls das nötig werde.

Neue Handelspartner

Teheran war bereits in den vergangenen Monaten näher an Moskau herangerückt, um neue Handelspartner außerhalb des Wirkungsgebietes westlicher Sanktionen gegen den Iran zu finden. Vor kurzem wurde der Beitritt des Iran zur Schanghai-Organisation für Zusammenarbeit besiegelt, einem Zusammenschluss asiatischer Staaten unter Führung von Russland und China.

Dass sich der Iran nicht öffentlich zu den Lieferungen an Russland bekennt, zeigt, dass sich die Führung in Teheran der Risiken ihrer Politik bewusst ist: Die Drohnen könnten zum Bumerang für den Iran werden.

Die Islamische Republik hat sich mit dem militärischen Engagement für Russland noch weiter isoliert und das Misstrauen von Gegnern wie Israel und Saudi-Arabien zementiert. Ein Ende der Sanktionen und eine wirtschaftliche Erholung rücken in weite Ferne, denn die USA und Europa bereiten wegen der Drohnen zusätzliche Sanktionen vor.

Iranische Wirtschaft unter Druck

Für Präsident Ebrahim Raisi, der wegen der jüngsten Protestwelle unter Druck steht, sind das schlechte Nachrichten. Raisi strebte bisher ein neues Atomabkommen mit dem Westen und einen Sanktionsabbau an, um die iranische Wirtschaft aus der Dauerkrise zu führen.

Daraus dürfte nun nichts werden. USA und Europa, die bisher trotz aller Probleme mit dem Iran am Ziel eines neuen Atom-Deals festgehalten hatten, wollen vorerst nicht mehr darüber sprechen.

Der Einsatz der iranischen Drohnen außerhalb des Nahen Ostens „bedeutet eine Eskalation der iranischen Politik, die Bemühungen gerade westlicher Staaten, die Atomfrage von anderen Konfliktthemen mit Iran zu trennen, vor den Augen der Weltöffentlichkeit ad absurdum führt“, sagt Magdalena Kirchner, Direktorin für Jemen und Jordanien bei der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Iran könnte Gebiet ausweiten wollen

„Ein aus innenpolitischer Verzweiflung außenpolitisch radikalisiertes Regime“ im Iran könnte Konflikte im Nahen Osten eskalieren lassen, sagte Kirchner unserer Zeitung. Schon jetzt werde in Jordanien und der Türkei befürchtet, dass der Iran oder iranische Stellvertreter einen möglichen russischen Rückzug aus Syrien nutzen könnten, um den eigenen Einfluss auszuweiten.

Auch könne der Krieg im Jemen neu eskalieren. Deeskalationsbemühungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien stehen nach Kirchners Einschätzung „vor einer ungewissen Zukunft“. Die Drohnen-Angriffe in der Ukraine könnten auch im Nahen Osten viel Schaden anrichten.