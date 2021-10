Die FDP und die Ampel - eine trügerische Harmonie

Was ihr bei Jamaika nicht gelang, kann die FDP in einer Ampel-Koalition zelebrieren: Sie hat ihre Rolle gefunden – als Aufpasser. So harmonisch wie bisher wird es aber nicht weitergehen.

Es ist fast vier Jahre her, dass FDP-Chef Christian Lindner den Abbruch der Sondierungen mit Union und Grünen verkündete. „Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren“, erklärte er damals und besiegelte das Ende der Jamaika-Träume. Unter den Vorzeichen der Ampel-Koalition klingt das heute anders. Man sehe sich als Teil einer „Regierung der Mitte“, sagt er jetzt.

Fühlten sich die Liberalen 2017 als drittes Rad am schwarz-grünen Wagen, haben sie nun eine Rolle gefunden, die sie als Alleinstellungsmerkmal inszenieren: die FDP als Aufpasser, damit SPD und Grüne weder im Staatshaushalt über die Stränge schlagen noch politisch zu weit nach links abdriften.

Damit verbindet sich natürlich auch eine konkrete Personalfrage: die Leitung des Finanzministeriums, die Christian Lindner nur allzu gern übernehmen würde, wie er seit Monaten immer wieder andeutet.

Aber nicht nur hier lauert noch einiges Streitpotenzial. Auch die wolkigen Sondierungsideen – und ihre Finanzierung – müssen nun zu einem konkreten Koalitionsvertrag ausformuliert werden. Es wäre ein Wunder, wenn die bisher zelebrierte rot-gelb-grüne Eintracht die nächsten Wochen ohne Blessuren übersteht.