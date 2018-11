Durch die geplanten Grundgesetzänderungen würden die Länder zu reinen Verwaltungsprovinzen Berlins degradiert, poltert Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Das ist zwar übertrieben. Und doch steckt etwas Wahres darin. Denn für die Länder geht es um weit mehr als um die Frage, ob der Bund sich an den Kosten für die Digitalisierung der Schulen beteiligen darf. Es geht um ihr Selbstverständnis.

Immer mehr greift der Bund nach Kompetenzen der Länder. Das Prinzip dabei: Geld gegen Macht. Die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs im vergangenen Jahr dient als Paradebeispiel: Damit die Länder mehr Anteil an der Umsatzsteuer bekommen, änderten Bundestag und Bundesrat das Grundgesetz an 13 Stellen. Die föderale Ordnung erodiert. Kein Wunder also, dass sich Grün-Schwarz in Baden-Württemberg zur Wehr setzt. Das Geld im Digitalpakt ist begrenzt, auch zeitlich. Die Grundgesetzänderungen bleiben.

Löblich, dass der Südwesten der Verlockung widersagt und sich auch gegen seine Parteifreunde im Bund wendet. Bleibt zu hoffen, dass er damit nicht allein bleibt.