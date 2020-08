Die Empörung ist größer als die Angst

Nach der Präsidentschaftswahl in Belarus versucht der wiedergewählte Staatschef Alexander Lukaschenko mit brutalen Polizeieinsätzen seinen Sieg gegen die Massenproteste der Opposition zu verteidigen. Sie wirft ihm vor, die Wahl gefälscht zu haben. In dem Konflikt kann jeder Tag und jede Nacht entscheidend sein.

Am Montagabend versammelten sich Menschen in der Hauptstadt Minsk zu Demonstrationen gegen Präsident Lukaschenko. Die Polizei ging mit Gummigeschossen und Tränengas gegen sie vor, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Einsatzkräfte prügelten den Aufnahmen zufolge auf friedliche Menschen ein und nahmen augenscheinlich wahllos Bürger auf den Straßen fest – selbst Jugendliche sollen darunter sein.

Schon in der Nacht zu Montag protestierten in Minsk und anderen weißrussischen Städten Zehntausende, meist junge Leute, um gegen die offiziellen Exit Polls und Hochrechnungen vorzugehen, nach denen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko die Präsidentschaftswahlen mit mehr als 80 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen hat. Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja reklamierte den Sieg für sich, sie stützte sich auf unabhängige Exit Polls, die ihr 72 Prozent zusprachen.

Lukaschenko hat das Zentrum der Hauptstadt abriegeln lassen, Sonntagnacht schlugen die Sicherheitskräfte die dorthin drängenden Demonstranten brutal zurück, unter Einsatz von Wasserwerfern, Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschossen. Nach Angaben von Menschenrechtlern gab es Dutzende Verletzte und einen Toten. In einigen Provinzstädten dagegen zogen sich die Polizeikräfte vor der Übermacht der mancherorts Holzlatten schwingenden, aber meist unbewaffneten Protestierenden zurück. Das Bürgerrechtsportal Wasna zählte mindestens 213 Festnahmen, das weißrussische Ermittlungskomitee droht den „Teilnehmern der Massenunruhen“ mit acht bis 15 Jahren Gefängnis. Im ganzen Land ist das Internet ausgefallen, auch in Minsk antworten die Handys nicht mehr, es funktionieren aber noch einige geheime Chats und Kanäle der Opposition im Messengerkanal Telegram.

Tichanowskaja forderte vor Journalisten ein Ende der Gewalt. „Die Staatsführung muss jetzt darüber nachdenken, wie sie die Macht auf friedliche Weise übergeben kann.“ Lukaschenko aber erklärte, die Staatsmacht habe dem Volk mit den Wahlen einen Festtag beschert, den jedoch aus dem westlichen Ausland gelenkte „Schafe“ verderben wollten. „Lukaschenko hat in Minsk sein gesamtes Arsenal gegen eine absolut friedliche Kundgebung eingesetzt. Er wollte demonstrieren, dass er sich von niemandem daran hindern lässt, seine Wahlen zu manipulieren“, sagt der weißrussische Internetverleger Dmitri Nawoscha der „Schwäbischen Zeitung“. „Die Proteste werden auf jeden Fall weitergehen.“

Mehrere oppositionelle Telegram-Kanäle riefen zu allabendlichen Protesten und einem Generalstreik aus. Wie der Kanal Nexta meldet, haben Arbeiter der Minsker „Weißrussischen Metallfabrik“ einen Streik ausgerufen. Der Konflikt um die Macht steht auf der Kippe, ein Konflikt, in dem jeder Tag oder jede Nacht entscheidend sein kann. Sehr viel hängt davon, wie weit der Streik der Metallarbeiter um sich greifen wird. Auch davon, ob die Proteste in zahlreichen Provinzstädten, in denen nur Hunderte Menschen auf die Straße gingen, an Masse gewinnen. Und vor allem davon, wie viele Menschen mit welcher Entschlossenheit in Minsk demonstrieren werden.

Dort will die Opposition eine Vielzahl örtlicher Proteste organisieren, die Demonstranten sollen sich vor den Bezirksverwaltungen der Hauptstadt sammeln. „Es werden bestimmt nicht weniger“, sagt Nawoscha. „Die Angst ist sehr groß, aber die Empörung inzwischen noch größer.“ Und viele Aktivisten hoffen, dass Streiks ihre Protestfront entscheidend verbreitern. „Bis jetzt sind wir fast nur Intelligenzler“, sagt die Minsker Soziologin Ksenija Medwedewa, die als Wahlbeobachterin seit Wochen nur vier Stunden am Tag schläft. „Unsere Bewegung würde viel wuchtiger, wenn sich Arbeiter anschließen würden.“ Aber auch Lukaschenko hat noch Reserven. Bei der Straßenschlacht in der Nacht auf Montag wurden nur Einsatzpolizisten gesichtet, Truppen des Innenministeriums dagegen kamen noch nicht zum Einsatz. Truppen, die Lukaschenko nach Ansicht Maxim Samorukows, Analytiker des Moskauer Carnegie-Zentrums, treu ergeben sind. „Belarus ist nicht die Ukraine, wo die Chefs der Sicherheitsdienste selbst entscheiden, welche Befehle des Präsidenten sie ausführen, und welche nicht.“

Auch andere Experten in Moskau, Kiew, und in Minsk rechnen damit, dass Lukaschenko mithilfe seines Polizeiapparats noch einmal die Oberhand behält. „Die meisten Politologen denken nicht, die Volksmassen könnten diese hervorragend funktionierende Maschine zerbrechen“, sagt der Minsker Publizist Artjom Schraibman. „Aber das heißt nicht, dass die Weißrussen auf der Straße das auch glauben.“ Und von ihnen hänge der Erfolg der Proteste am Ende ab.