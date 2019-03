Die Eltern sollten bestimmen dürfen

Ein schreckliches Gerücht macht in der Region die Runde. Auf einem in Einkaufsmärkten ausgehängten Steckbrief wird ein Mann in aller Öffentlichkeit als Sexualstraftäter verleumdet, der es auf Kinder abgesehen hätte: Thomas Schweikart. Über die Messenger-App Whatsapp verbreitete sich ein Foto des Hetzbriefs wie ein Lauffeuer. Jetzt spricht der Krauchenwieser erstmals öffentlich über die Anschuldigungen.

„Da will mich jemand fertig machen – und fast hätte die Person damit Erfolg gehabt“, sagt Schweikart, der neben seiner Frau Martina ...