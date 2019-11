Die Einheit ist eine Erfolgsgeschichte

Eine Woche lang hat die Polizei ein Haus an der Habsthaler Straße in Krauchenwies bewacht. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigt Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Er spricht von einer „möglichen Gefährdungslage“, aus deren Grund das Haus bewachtet worden sei. Ziel der Polizei war, Bewohner zu schützen. Tag und Nacht wechselten sich Polizeibeamte mit der Bewachung ab. Da die Sicherheitsbehörden zwischenzeitlich von einer Entspannung ausgehen, wurde die Bewachung am Donnerstag eingestellt.