Die Drecksarbeit machen andere

Es hat schon etwas von deutscher Selbstüberschätzung, was so über den Einsatz gegen den IS geredet und geschrieben wird. Deutsche Soldaten würden am Syrien-Krieg teilnehmen, ihr Engagement sei extrem gefährlich, man sei auf das Schlimmste gefasst.

Nun lassen wir mal die Kirche im Dorf! Kein deutscher Soldat ist bisher in Syrien. Piloten aus Schleswig-Holstein sind am Donnerstag in die Türkei geflogen und werden von Januar an mit ihren Tornados zu Aufklärungszwecken über Syrien unterwegs sein. Die gesammelten Daten könnten für amerikanische, britische oder französische Kampfflieger Aufschluss über Angriffsziele geben.

Ohne den deutschen Einsatz schmälern zu wollen: Die wirklich gefährliche Drecksarbeit machen vorerst die Bomberpiloten der Alliierten und die US-Spezialkräfte, die bereits im IS-Gebiet unterwegs sind.