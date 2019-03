Die CSU verkneift sich jede Kritik an Brüssel

„Die CSU war immer Motor der europäischen Einigung“, hieß es am Wochenende auf einem kleinen Parteitag der CSU in Nürnberg. Die Botschaft kam von der Videowand und war 40 Jahre alt. Ausgesprochen von keinem geringeren als Franz Josef Strauß. An diese Tradition knüpft die Partei in der jetzt beginnenden heißen Phase des Europawahlkampfs an. Wohl wissend, dass dazwischen einige Jahrzehnte lagen, in denen man die Mahnung von Strauß vergessen hatte.

Von Europa-Skepsis war am Wochenende in Nürnberg nichts mehr zu spüren. Einstimmig segneten die Delegierten das gemeinsam mit der CDU entworfene Wahlprogramm ab. Ein ganzer Parteitag als entschiedenes Statement für die europäische Einigung – das hätte man noch vor Kurzem von der CSU nicht erwartet.

„Jetzt ist alles anders“, verkündete Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder im Saal „Brüssel“ des Nürnberger Messezentrums. Es gehe bei der Wahl am 26. Mai um nichts weniger als um die Frage, ob Europa „in das Zeitalter der Duodezfürsten und der Kleinstaaterei“ zurückfalle.

Dementsprechend bemühten sich Söder und Manfred Weber, Spitzenkandidat der CSU sowie der Europäischen Volkspartei, um einen verbal kraftvollen Aufschlag zur heißen Phase des Europawahlkampfs und um ein Statement, so Weber, gegen die „rechten Dumpfbacken und Vereinfacher“.

In einer Videobotschaft warb der amtierende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Weber als seinen Nachfolger. Der werde „ein guter Kommissionspräsident sein“, zeigte sich der Luxemburger in dem von ihm gewohnten Plauderton überzeugt.

Ob es soweit kommt, hängt allerdings von vielen Dingen ab. Als erstes müssen die Europäischen Volksparteien, als deren gemeinsamer Kandidat Weber in Helsinki gekürt wurde, stärkste Kraft im neuen Europaparlament werden. Darüber hinaus müssten die Konservativen noch bei anderen Fraktionen um Unterstützung werben, denn mit einer absoluten Mehrheit der Parlamentssitze ist nicht zu rechnen.

Kein extra-langer Brexit-Aufschub

Im Vereinigten Königreich sei derzeit zu besichtigen, „wie es werden kann, wenn es schlecht wird“, mahnte Weber. Die politische Instabilität Großbritanniens habe „das Potential, Europa zu infizieren“. Eine ganz lange Verlängerung möchte Weber den Briten für den nächsten Ausstiegstermin nicht mehr zubilligen. Es dürfe nicht sein, dass sie über die Wahl des Europäischen Parlaments Einfluss auf die Zukunft der Union nähmen, die sie eigentlich verlassen wollten.

Über früher kritisierte Schwächen der EU, etwa das leidige Bürokratieproblem, sahen die Christsozialen diesmal hinweg. „Es klappt auch nicht alles in Berlin und keiner kommt auf die Idee, Deutschland abzuschaffen“, argumentierte Söder. Weber versprach, als Kommissionspräsident etwas gegen Bürokratie zu unternehmen. Die EU brauche einen Normenkontrollrat, der europäisches Recht auf dessen Folgen abklopfe , ehe es in Kraft tritt. Und die EU-Agrarbürokraten möchte Weber verdonnern, „mal mit den Bauern aufs Feld rauszufahren“.

Und dann wurde Söder sogar noch grundsätzlich und nachdenklich. „Unser Versagen könnte vielleicht historisch sein“, warnte er – wobei er offenließ, wer sich seiner Ansicht nach hinter „unser“ verbirgt. Es genüge nicht, gute Zahlen abzuliefern. Es brauche auch eine Idee, wie die Zukunft gestaltet werden soll.