Die CSU steuert rückwärts in die Zukunft

Bayern zuerst, und der wackere Süden kämpft gegen den unfähigen, verlotterten Norden der Republik – diesen Tenor, angestimmt auf dem CSU-Parteitag vom Vorsitzenden Markus Söder, wird man bis zum Herbst 2023 noch mannigfach hören. Denn da wird in Bayern gewählt, und Söder kann es sich nicht leisten, noch weniger Stimmen einzufahren als die mageren 37,2 Prozent beim letzten Mal.

Die CSU konnte in Augsburg ein Signal der Geschlossenheit senden. Geeint gegen die Ampel, so die Devise. Bayern steht, das hat Ministerpräsident Söder unmissverständlich gezeigt, ein harter Lagerwahlkampf der klassischen Art bevor, eine Polarisierung zwischen dem Regierungsbündnis aus CSU und Freien Wählern (FW) sowie der Ampel-Opposition in München und der Ampel-Regierung in Berlin. Angesichts der größten Krisen der Nachkriegszeit – Krieg, Energie, Klima – befremdet diese Radikalopposition mit ihrem hemmungslosen Berlin-Bashing.

Der Franke hat in der Vergangenheit schon viele Haarnadelkurven befahren, um vor allem am gefühlten Puls der Zeit zu bleiben. Anderswo hingegen haben Politiker in diesem Jahr gezeigt, wie man Wahlen gewinnt. Anke Rehlinger (SPD) im Saarland sowie Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Holstein triumphierten eindrucksvoll, weil sie für einen klaren Kurs und vor allem politische Aufrichtigkeit stehen. Markus Söder hat einige Qualitäten, doch diese stehen bei ihm nicht zuvorderst.

Er setzt nun auf einen strukturkonservativen Kurs: Ja zum starken Bayern, Ja zur guten Sicherheitslage im Freistaat, Ja zum Auto. Auf dem Land müssen Stimmen gewonnen werden. Die größeren Städte mit ihrer liberalen und heterogenen Bevölkerung hat die CSU offenkundig abgeschrieben. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass diese Strategie das Überleben sichert. In den Umfragen hat die CSU weiterhin höhere Werte als die Ampel-Parteien zusammen. Und FW-Koalitionär Hubert Aiwanger erstarkt als Original vom Lande mehr und mehr. Bayern ist nicht mehr gleich CSU, aber Bayern ohne CSU ist nicht absehbar.