Die CSU ist die große Verliererin im EU-Postenpoker – doch sie beugt sich

Die CSU ist wegen des Ausgangs des Brüsseler Postenschachers zutiefst frustriert und verbittert. Der EVP-Spitzenkandidat und CSU-Vize Manfred Weber ging aus dem Handel ohne Amt hervor. Weber wäre der „legitime Kommissionspräsident“ gewesen, schrieb CSU-Generalsekretär Markus Blume in einer Mail an alle CSU-Mitglieder: „Aber der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban haben alles getan, dies zu verhindern.“

Es gebe jetzt „einiges aufzuarbeiten und zu erklären“, sagte der CSU-Europaabgeordnete und schwäbische CSU-Bezirksvorsitzende Markus Ferber am Mittwoch unmittelbar nach der Wahl des italienischen Sozialdemokraten David-Maria Sassoli zum Parlamentspräsidenten. Auch die bisherige deutsche Verteidigungsministetrin Ursula von der Leyen (CDU) müsse erklären, warum ausgerechnet sie die Richtige für das Amt der Kommissionspräsidentin sei, nachdem sie im Europawahlkampf praktisch nicht in Erscheinung getreten sei. Es gebe viele erzürnte Rückmeldungen aus der Partei nach dem Motto „Wir haben nicht CSU gewählt, um von der Leyen zu bekommen“, so Ferber.

Bitter sind die Vorgänge in Brüssel für den Münchener CSU-Politiker Bernd Posselt. Er wäre ins Europäische Parlament nachgerückt, wenn Weber wegen der Übernahme der Kommissionspräsidentschaft sein Mandat abgegeben hätte. In seiner Eigenschaft als Präsident der Paneuropa-Union Deutschland warf er dem Europäischen Rat „eine Art Machtrausch“ vor. Mit seinen Personalpaketen hätten die Staats- und Regierungschefs ungeachtet der Bewertung einzelner Kandidaten „in bisher nie dagewesener Weise“ in das Selbstorganisationsrecht des Europaparlaments und der EU-Kommission eingegriffen. Die Völker, so der ehemalige Europaparlamentarier Posselt, hätten für eine Demokratisierung der EU gestimmt, die Nationalstaaten täten das Gegenteil.

Der ehemalige CSU-Vorsitzende Erwin Huber meinte, sein niederbayerischer Parteifreund Weber habe nicht verloren, sondern „die politischen Machtmaschinen haben gewonnen“. Für die Demokratie in Europa sei dies „ein großer Rückschlag“. Weber könne und müsse jedoch „aufrecht in die Zukunft gehen“.

Auch Generalsekretär Blume fand lobende Worte für Manfred Weber, der am Dienstagabend auf seine Ambitionen auf den Kommissionsvorsitz zugunsten von der Leyens verzichtet hatte. Die Zurückstellung seiner persönlichen Ambitionen mache Weber zu einem, so Blume, „ganz großen Europäer“. Die Art und Weise, wie Weber von Macron und Orban „persönlich und politisch diskreditiert“ worden sei, sei unvereinbar mit einem demokratischen Europa. „Damit hat die Demokratie verloren und das Hinterzimmer gewonnen“, schrieb Blume an die Parteibasis.

Ein Ja mit Zähneknirschen

Die scharfen Worte aus der CSU sind das eine. Auf einen neuen Konflikt mit der Schwesterpartei CDU will es die CSU aber nicht ankommen lassen. Man wolle Verantwortung zeigen und unterstütze deshalb die Nominierung von der Leyens als künftige Kommissionspräsidentin, sagte CSU-Generalsekretär Blume. Dies liege im europäischen, aber auch im nationalen Interesse. Blume: Natürlich ist es gut für Deutschland, dass wir erstmals seit Jahrzehnten wieder den Kommissionspräsidenten stellen können.