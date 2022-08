Die Bildung bleibt auf der Strecke

Weltliteratur ist ein Begriff, mit dem die Öffentlichkeit auch mal vorschnell bei der Hand ist. Es gibt Bestenlisten und Kanons, die glauben zu wissen, was man im Leben gelesen haben sollte. Über manche Titel lässt sich streiten, andere sind aufgrund ihrer Wirkungsmacht sakrosankt: „Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe ist so ein Titel, er findet sich sogar auf der Liste des literarischen Schreckgespensts Denis Scheck. Nur als Pflichtlektüre im Abitur im Süden der Republik bald nicht mehr. Eine fatale Entwicklung.

Goethes Faust ist viel mehr als nur eine, zumal spannende, Lektüre. Es ist ein visionäres Werk, das wie wenige die Wirkmacht von Literatur vermittelt. Der Leser beginnt zu verstehen, wie Technologie und Kapitalismus in Widerspruch geraten können zum Menschsein, zum Dasein auf diesem Planeten. Obwohl mehr als 200 Jahre alt, löst der Faust beim Lesen Gedankenstrudel aus.

Sicher, andere Werke vermögen dies ebenfalls. Aber Goethes Faust ist die Landkarte für jene Reisenden, die sich noch auf den beschwerlichen Weg machen, das Dickicht der Geschichte des Westens zu durchqueren: Antike, Mittelalter, Religion, Universitäten, der Fortschrittsglaube, Philosophie, Kapitalismus, die Ideologie des alles beherrschenden Europäers – all das und mehr wird vor dem Leser ausgebreitet. Wer neugierig ist, kann vom Faust aus Jahrtausende an Kulturgeschichte entdecken. Das Aus als Pflichtstoff führt dazu, dass noch weniger Schüler, und damit Bürger, sich über den Faust hinaus mit Last und Lust des Denkens auseinandersetzen. Ein Trend, der seit Jahren in Bildungsstätten zu beobachten ist: Aus- und Weiterbildungsbetriebe klagen über den Nachwuchs, trotz der Notenschwemme. Doch zum Erwachsensein gehört kritisches Denken – und damit Wissen. Das erhält man in seiner ganzen köstlichen Tiefe nicht durch Youtube-Videos oder Abendnachrichten. Natürlich sind große Schriften keine Wunderwaffen im sich-Zurechtfinden in dieser chaotischen Welt. Aber ein Kompass allemal.