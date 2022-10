Die arabische Zukunft des Wintersports

Unsere Vorfreude auf die Fußball-WM in Katar ist selbstverständlich immens. Eine sportlich so angereicherte Vorweihnachtszeit war uns schließlich noch nie beschert. Unsere Kicker müssen in dem schönen Emirat nicht frieren, man wird keine besoffenen Fans zu Gesicht kriegen, weil den Scheichs ihre Alkohol-Allergie heilig oder zumindest scheinheilig ist, und rund um die wunderbaren Stadien werden Öl und Gas fließen wie weiland Milch und Honig. Und daheim brennen die Kerzlein am Adventskranz, und bei jedem Wüstentor ist ein Glas Glühwein fällig. So stellen wir uns das jedenfalls vor. Oder so ähnlich…

In sieben Jahren aber steht ein Ereignis an, auf das wir uns noch mehr freuen als auf diese besinnliche WM. Vergangene Woche hat nämlich das asiatische Olympia-Komitee entschieden, dass die Asien-Winterspiele 2029 in Saudi-Arabien gefeiert werden sollen. Genauer: In der Stadt Neom. Die gibt es zwar noch nicht, aber ihr Bau ist beschlossene Sache. Die Sportstätte am Roten Meer soll mit 26 500 Quadratkilometern Fläche ein wenig größer werden als Mecklenburg-Vorpommern, und wenn sie fertig ist, werden dort die kostengünstig ölbetriebenen Eismaschinen für traumhaften Pulverschnee und Sprungschanzen sorgen, von denen die abschmelzenden Alpengletscher nur träumen können. Keine Frage: So sieht die Zukunft des Wintersports aus. Und weil – ganz nebenbei – Saudi-Arabien ebenso wie Katar als Brutstätte der Menschenrechte berühmt ist, plädieren wir hiermit für eine dauerhafte Verschickung der Vierschanzen-Tournee in die Wüste. (vp)