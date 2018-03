„Die Antwort steht in den griechischen Sternen“

Die Griechenland-Krise hält den Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche vor den Ferien auf Trab – und ein Ende ist nicht in Sicht. „Nehmen Sie Ihr Handy mal mit an den Strand“, hat SPD-Chef Sigmar Gabriel seiner Fraktion geraten. Vor allem seinen Haushältern wie dem Biberacher SPD-Abgeordneten Martin Gerster (Foto: C. Schneider). Der weiß, dass er im Zuge der Griechenland-Krise bereitstehen muss. „Kann gut sein, dass ich nächste Woche wieder in Berlin bin.“ Man könne nur auf Sicht fahren. Gerster ist immer wieder überrascht über die neuen Wendungen, welche die griechische Regierung vornimmt. Das Referendum, das wie Kai aus der Kiste kam, die Anfragen nach dem neuen Hilfspaket – Gerster meint, erst müsste Griechenland doch einmal selbst die Bedingungen erfüllen, bevor man entscheiden könnte. Wie aber soll es weitergehen? „Das steht in den griechischen Sternen“, sagt der baden-württembergische CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete Thomas Strobl (Foto: dpa). CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf ist wenig optimistisch. Die „uneinsichtigen Links- und Rechts-Populisten in Athen“ hätten bei den Verhandlungen keine klare Linie aufgezeigt, kritisierte der CDU-Fraktionschef im Landtag. Das nun anstehende Referendum mit Ablehn-Empfehlung ist für ihn „ein weiterer Mosaikstein für die Uneinsichtigkeit der griechischen Regierung“.

Viele im Bundestag sehen es ähnlich. „Was soll man zu Griechenland noch sagen?“, fragt der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (CDU). Er hat wenig Hoffnung, dass sich schnell etwas zum Guten wendet, er findet griechische Vorschläge zu einer Umschuldung kurios. Für Riebsamen steht auf jeden Fall fest: „Ohne den Internationalen Währungsfonds geht gar nichts.“ Der IWF ist als strengster Hüter der Ordnung bekannt. Riebsamen weist auf die große deutsche Hilfe hin, die das Land bisher bekommen habe. Deutschland habe viel getan, und 80 Milliarden Bürgschaft geleistet.

Große Sorgen sowohl um die deutschen als auch um die griechischen Finanzen macht sich auch Heinz Wiese (CDU/Foto: oh). Der Ehinger Bundestagsabgeordnete hat nachgerechnet, dass alleine die Bürgschaft für Griechenland schon für jeden Bundesbürger mit 1000 Euro zu Buche schlüge, bei einem teilweisen Schuldenerlass noch mindestens mit 500 Euro. „Die Troika muss uns erhalten bleiben“, sagt Wiese, der IWF mit seinen strengen Maßstäben sei wichtig bei den Verhandlungen. Aber Wiese sorgt sich auch, dass die kleinen Leute in Griechenland am Ende die Zeche zahlen müssen.

Für die Grünen-Abgeordnete Agnieszka Brugger aus Ravensburg (Foto: R. Rasemann) macht nur die schnelle Umschuldung Griechenlands einen Sinn, um der dramatischen Lage in Europa gerecht zu werden. „Wo sind die echten Europäer?“, fragt Brugger.

Griechenland brauche eine klare Perspektive, findet die Abgeordnete. Allein durch Sparen sei das nicht zu lösen. Durch Umschuldung über den ESM könnte man Griechenland Zeit verschaffen, und die Griechen könnten ihre Reformversprechen liefern. Doch ob es zu einer schnellen Lösung kommen kann, das weiß auch Brugger nicht.

Auch eine Umschuldung bräuchte die Zustimmung des Bundestags. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat seine alljährliche Mahnung an die Abgeordneten schon einmal erneuert: Schwimmen sie nicht zu weit hinaus.