Diät-Tipps von Bräutigam Lindner

FDP-Chef Christian Lindner hat sich ja soeben in den Stand der Ehe versetzen lassen. Und wie es sich für einen pflichtbewussten Bundesfinanzminister gehört, hat er vor der Hochzeit den Gürtel erst einmal enger geschnallt. Die „Bild“-Zeitung will sein Diätgeheimnis erfahren haben. Der Politiker sei seit Januar um mehr als zwölf Kilo im Umfang geschrumpft. Aus der Ferne beobachtet betrifft dieser Gewichtsverlust aber in keiner Weise das Selbstbewusstsein der FDP, welche vor Kraft in der Ampel-Koalition kaum laufen kann.

Es wird gemunkelt, dass auf Betreiben der Liberalen Steuern bald komplett abgeschafft werden. Im Gegenzug soll eine Mindestgeschwindigkeit auf Autobahnen von 180 Kilometern pro Stunde eingeführt werden. Wer sich nicht daran hält, wird mit Bus und Bahn nicht unter vier Wochen bestraft. Damit will die FDP den Absatz hochmotorisierter Autos fördern, weil bisher als vernünftig geltende Kleinfahrzeuge Tempo 180 ja gar nicht erreichen. Gewiss gibt es bald eine Abwrackprämie für Fahrzeuge, die weniger als sechs Liter pro 100 Kilometer schlucken.

Aber zurück zu Christian Lindners Diätgeheimnis. Es lautet: 18:6. Man darf an sechs Stunden des Tages essen, an 18 Stunden muss gefastet werden. Womöglich ist diese Verhältniszahl auch ein Vorbote des Winters. Nicht ganz ausgeschlossen, dass nur noch Gas für sechs Stunden täglich zur Verfügung stehen wird und an 18 Stunden der Ofen respektive die Gastherme aus ist. Zum Glück hat bis dahin jeder ein PS-Biest in der Garage stehen. Die haben ja meistens Standheizung. (nyf)