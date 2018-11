Deutschland will Künstliche Intelligenz vorantreiben

Damit Deutschland im Wettbewerb um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz Schritt halten kann, will die Bundesregierung bis 2025 drei Milliarden Euro investieren. Das geht aus einem Strategiepapier hervor, das an diesem Donnerstag vorgestellt werden soll und der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Mit dem Geld sollen mindestens 100 neue Professuren in dem Bereich eingerichtet werden, heißt es in dem Papier. Außerdem sollen die Zahl der Kompetenzzentren auf mindestens zwölf ausgebaut und zu einem nationalen Netzwerk verschmolzen werden. „Dabei werden wir international attraktive und konkurrenzfähige Arbeitsbedingungen und Vergütungen ermöglichen“, heißt es weiter.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft. An einem erfolgreichen Einstieg in die Technologie hängen nach Einsicht von Experten gerade für das Industrieland Deutschland zahlreiche Arbeitsplätze.

KI wird schon jetzt in vielen Bereichen der Wirtschaft eingesetzt, etwa für Industrie-Roboter, die selbstständig komplexe Aufgaben erledigen. In Zukunft jedoch soll das Anwendungsgebiet deutlich umfangreicher werden. KI soll unter anderem für autonom fahrende Fahrzeuge, neue medizinische Diagnose-Apparate oder Spracherkennung eingesetzt werden.

Wer bei der Entwicklung und Vermarktung von KI vorne liegt, wird auch weiterhin zu den wichtigsten Industrienationen der Welt gehören, urteilen Wissenschaftler. Derzeit gelingt in Deutschland die Grundlagenforschung sehr gut, jedoch werden die führenden Forscher zunehmend vom Ausland abgeworben. Defizite gibt es auch, wenn es darum geht, die Erkenntnisse in Produkte umzusetzen.

Aus diesem Grund kündigt die Bundesregierung an, gemeinsame Projekte von Wissenschaft und Wirtschaft zu unterstützen. So soll laut Strategiepapier das Ziel erreicht werden, KI-Anwendungen in „marktfähige Produkte und Geschäftsmodelle zu überführen“. Damit auch der in Deutschland so verbreitete Mittelstand von der Initiative profitiert und nicht nur die großen Firmen will die Regierung mindestens 20 KI-Trainer beauftragen, kleine und mittlere Unternehmen zu besuchen. So sollen mindestens 1000 Geschäftskontakte erzielt werden.

Doch nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Arbeitnehmer sollen nach Willen der Bundesregierung von der KI-Strategie profitieren. Der Einsatz der neuen Technologie werde die Arbeit weitaus stärker verändern als dies bei der Automatisierung oder Digitalisierung der Fall gewesen sei. „Wir setzen uns für eine menschenzentrierte Entwicklung und Nutzung von KI-Anwendungen ein, insbesondere mit Blick auf den Einsatz in der Arbeitswelt“, heißt es in dem Papier. „Wir werden dazu beitragen, dass Unternehmen und Beschäftigte sich auf die Veränderungen angemessen vorbereiten und den Transformationsprozess erfolgreich bewältigen.“ Das Kabinett will ab heute in Potsdam in Sachen KI in Klausur gehen.