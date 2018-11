Deutschland nutzt Register gegen Geldwäsche kaum

Die deutschen Behörden haben das im Transparenzregister für eine bessere Bekämpfung der Geldwäsche in dem ersten Jahr seines Bestehens kaum genutzt. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ stellten sie in den zwölf Monaten nach dem Start im Oktober 2017 nur in 144 Fällen Anfragen, um sich über die Hintermänner und Kapitalgeber von verdächtigen Firmen oder Stiftungen zu informieren.

Die für den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Financial Intelligence Unit (FIU, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) forderte gerade 15-mal Aufklärung an, obwohl bei ihr in diesem Zeitraum über 60 000 Verdachtsmeldungen von Banken, Juwelieren, Maklern und anderen wegen auffälliger Bargeldgeschäfte eingingen. Dies geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Grüne hervor. Diese Stellungnahme der Regierung liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

„In der jetzigen Form ist das Transparenzregister vor allem eins – eine Datenmüllhalde“, sagte Lisa Paus, die finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Dabei seien mehr Transparenz und ein funktionierendes Register dringend notwendig im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus. Doch die Bundesregierung habe schon die Verhandlungen auf EU-Ebene über die Einführung dieses Instruments jahrelang blockiert. „Nun zeigt sich, dass auch die nationale Umsetzung mehr als schwach ist. So ist der Mehrwert gleich Null“, so Paus. „Die Bundesregierung selbst sieht in der Verschleierung von Hintermännern und Geldgebern ein großes Risiko. Nur sie tut nichts dagegen.“ Paus forderte eine grundlegende Reform, um die Umgehungsmöglichkeiten zu reduzieren und die Informationen des Registers für alle zugänglich zu machen. Der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte dies jedoch als öffentlichen Pranger abgelehnt und Einschränkungen durchgesetzt. Laut dem Gesetz können nur bestimmte Ämter, insbesondere Strafverfolgungsbehörden, Einsicht nehmen. Nichtregierungsorganisationen und Fachjournalisten müssen ein „berechtigtes Interesse“ nachweisen, um ausnahmsweise an die Informationen zu kommen.