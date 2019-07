Deutschland hat zu viele Kliniken

Gute Medizin hängt nicht daran, wie viele Kliniken es gibt. Im Gegenteil: Deutschland hat zu viele Krankenhäuser, um Patienten überall gut zu versorgen. Das ist schmerzhaft für Bürger, in deren Region ein kleines Haus schließt. Doch es ist im Sinne der Patienten, auf Klasse statt auf Masse zu setzen.

Die Bundesrepublik leistet sich mehr Krankenhausbetten pro Bürger als irgendein anderer Staat der Europäischen Union. Im internationalen Vergleich fließt sehr viel Geld in das Gesundheitswesen. Aber die Ergebnisse sind keineswegs besser als anderswo. Deutsche werden nicht älter als anderswo, sie sterben häufiger an bestimmten Krankheiten als in anderen Staaten. Das alles belegen unter anderem Daten der OECD.

Für gute Versorgung sind andere Faktoren als Geld und viele Betten entscheidend. Expertise entsteht mit der Zahl der Patienten. Komplexe Eingriffe gelingen besser, wenn das Personal sie häufig durchführt. Das gilt übrigens besonders beim emotionalen Thema Geburt. In Deutschland sterben sehr wenige Neugeborene, aber noch immer mehr als etwa in skandinavischen Ländern. Noch immer kommen hierzulande zu viele Babys in Kliniken ohne Neugeborenen-Intensivstation zur Welt.

Schon aus fachlichen Gründen spricht also viel dafür, große Häuser zu fördern oder aber Spezialabteilungen an kleineren Häusern. Viele Patienten sehen das selbst so: In Befragungen äußern sie, für gute Medizin weitere Wege in Kauf zu nehmen. Sinkende Patientenzahlen an kleinen Kliniken rühren auch daher, dass Bürger große Häuser vorziehen.

Gefragt ist aber kein Klinik-Kahlschlag. Als Ersatz braucht es lokale Gesundheitszentren, die Bürger rasch untersuchen und unkompliziert an Fachärzte oder Kliniken überweisen. Dazu ambulante Angebote und mehr Telemedizin sowie Pflegedienstleistungen – ebenfalls vor Ort erklärt und vermittelt. Ziel sollte der Gesundheitslotse sein, der Bürger kennt, sie über eine Krankheit hinweg betreut und ihnen die bestmögliche Behandlung verschafft. Und die ist ohne Krankenhaus in unmittelbarer Nähe möglich.