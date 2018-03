Deutschland hat „Rücken“

Vom Komiker Hape Kerkeling, alias Horst Schlämmer, stammt die Klage: „Ich hab Rücken.“ Gut nachfühlen können das rund 80 Prozent der Deutschen, die schon vom gleichen Leiden geplagt waren. 9,2Prozent aller Krankschreibungen gingen im letzten Jahr auf das Konto von Rückenleiden, wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Berlin bekannt gab. Hand in Hand mit Rückenleiden geht häufig chronischer Stress. Hier schlägt die DAK Alarm. Besonders Leute zwischen 25 und 40, die in einer aktiven Höhephase ihres Lebens (Rushhour) sind, leiden unter einem hohen Stresslevel. 73 Prozent der Stressgeplagten wiederum klagen auch über Muskelverspannungen und Rückenschmerzen.

Keine Krankheit

Die schlechte Nachricht von der Rückenfront: Es wird zu schnell operiert. Viele Operationen seien vermeidbar, sagt Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Die meisten Rückenschmerzen gingen mit oder ohne Behandlungen nach vier bis sechs Wochen wieder weg, meint der Schmerztherapeut Thomas Nolte. „Denn Rückenschmerzen sind keine Krankheit, sondern ein Symptom.“ Zum Beispiel von zu viel Stress.

Die Techniker Krankenkasse, die das Versorgungsangebot „Zweitmeinung Rücken“ ins Leben gerufen hat, kommt zu dem Ergebnis, dass in 80 Prozent der Fälle eine Operation nicht nötig ist.

Die gute Nachricht von der Rückenfront: Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, die drei in vielen Bereichen starken Länder, haben die wenigsten Fehltage wegen Rückenschmerzen. 103 waren es in Baden-Württemberg je 100 Versicherte im Jahr 2013, in Bayern 108. Beim Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern sind es dagegen 181 Fehltage, im Saarland 161. Damit haben es nicht nur die Kranken, sondern auch die Arbeitgeber im Süden besser. Schließlich überweist ein mittelständischer Betrieb mit 60 Beschäftigten jedes Jahr drei Monatsgehälter auf das „Konto Rücken“, hat die Techniker Kasse ausgerechnet.

Warum es in Baden-Württemberg und Bayern besser geht, kann man nur vermuten. Denn Rückenschmerzen haben zum einen einen Mangel an Bewegung oder schweres Lastentragen im Beruf als Ursache, aber eben auch Stress. „Wer mit seinem Leben zufrieden ist, ist weniger anfällig“, heißt es bei der TK. Wer dagegen bereits angeschlagen sei, der reagiere stärker auf Fehlbelastungen.

Mütter voller Angst

Die DAK hat gerade in einer Stressstudie herausgefunden, dass es nicht der berühmte Manager ist, der am meisten unter Stress leidet. Es sind ganz besonders alleinerziehende Mütter, Studenten sowie Erwerbslose, die von chronischem Stress betroffen sind. Sie sagen, die Sorgen wachsen ihnen über den Kopf, sie haben Angst, nicht die Leistung zu bringen, die von ihnen erwartet wird oder der Verantwortung nicht gerecht zu werden.

An Arbeitsstress leiden rund 20Prozent, oft wegen einer sogenannten Gratifikationskrise. Das heißt, man fühlt seine Leistung nicht ausreichend honoriert, weder finanziell noch durch Lob. Besonders vom Stress betroffen sind Beschäftigte mit großen Umstrukturierungen im Betrieb, Beschäftigte, die ihre Arbeitsaufgaben gerne anders erledigen würden, und solche, die widersprechende Anweisungen erhalten.

Die Linken im Bundestag fordern die Regierung auf, eine Anti-Stress-Verordnung auf den Weg zu bringen. Doch Arbeitsministerin Andrea Nahles dürfte gerade in Sachen Mindestlohn selbst schon ganz schön gestresst sein.