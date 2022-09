Deutscher Kampfpanzer Leopard 2 für die Ukraine? - User von Schwäbische.de reden Klartext

Angesichts der ukrainischen Gegenoffensive werden in Deutschland Stimmen nach einer Lieferung des Kampfpanzers laut - auch bei FDP und Grünen. Doch die SPD blockt ab. Das sagen unsere Leser dazu (Meinungsbeiträge unterhalb des Eklärtextes).

Russland hatte unter dem Druck einer ukrainischen Gegenoffensive am Wochenende den Abzug eigener Truppen aus der Region Charkiw bekannt gegeben. Die Truppenbewegung schien teils einer Flucht zu gleichen, bei der Waffen und schweres Material zurückgelassen werden mussten.

Der ukrainische Vorstoß gilt als Etappensieg in der Rückeroberung besetzter Gebiete, der über das Land hinaus Hoffnungen auf eine militärische Wende nährt.

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner plädiert für zusätzliche Unterstützung. „Vor der Tapferkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer muss man salutieren. Wir müssen jeden Tag prüfen, ob wir noch mehr tun können, um ihnen in diesem Krieg beizustehen“, schrieb Lindner auf Twitter.

„Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.“ Am Vortag hatte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), gefordert, der Ukraine auch die erbetenen deutschen Kampfpanzer Leopard 2 und Schützenpanzer Marder zu geben. Auf der Lieferliste stehen bisher der Flugabwehrpanzer Gepard, die Panzerhaubitze 2000, Mehrfachraketenwerfer und das Flugabwehrsystem Iris-T sowie weitere Waffen.

„Alle in der Regierung wissen indes, dass noch mehr möglich wäre“, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour der „Augsburger Allgemeinen“ zur Lage. „Da sollte nicht nur im Ringtausch, sondern wo möglich auch direkt aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie geliefert werden.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt bei der militärischen Unterstützung der Ukraine ungeachtet wachsenden Drucks seiner Koalitionspartner auf Artillerie und Flugabwehr. Der Frage nach der von der ukrainischen Regierung geforderten Bereitstellung westlicher Kampfpanzer wich Scholz am Montag aus.

Verteidigungsministerin Lambrecht sagte, sie habe bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in der vergangenen Woche ihren US-Kollegen Lloyd Austin auf Panzerlieferungen angesprochen. „Ich habe da zumindest diese Wahrnehmung nicht gehabt, dass es da ein Umdenken in den USA gibt dazu“, sagte Lambrecht.

Wir haben dazu unsere Userinnen und User befragt: Sollte Deutschland den Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine liefern?

Hier eine Auswahl an Antworten:

Verbündete ziehen nicht mit

Siegfried W.: Wir sollten im Einvernehmen abgestimmt mit unseren Verbündeten handeln und dazu zählen derzeit keine Kampfpanzer.

Wo bleibt die koordinierte europäische Diplomatie?

Thomas M.: Da spricht die Verteidigungsministerin von zukünftiger militärischer Führungsmacht Deutschlands und erweiterten Richtlinien zum Export von Rüstungsgütern, aber zur Frage der Lieferung von Panzern gibt es keine abgestimmte Leitlinie - wie passt denn das alles zusammen? Eben gar nicht! Und in der Ukraine sterben auf beiden Seiten tausendfach Soldaten und Zivilisten - wo bleibt denn da die koordinierte europäische Diplomatie, die es doch immer wieder versuchen muss, eine erste Lösung zu finden? Da reicht eine erneute Reise der deutschen Außenministerin nicht, es braucht gerade jetzt angesichts der leichten Gewinne der ukrainischen Armee eine erneute europäische Initiative, geführt von Deutschland und Frankreich.

Die Russen müssen gestoppt werden

Wolfgang R.: Ja, wir müssen den Leopard 2 liefern. Die Russen müssen gestoppt werden! Die Russen habe nichts, aber auch gar nichts in der Ukraine verloren!

Aufs eigene Volk konzentrieren

Thomas D.: Natürlich nicht. Langsam sollte sich unsere Regierung mal wieder auf sein eigenes Volk konzentrieren und nicht den Krieg noch unterstützen und Milliarden an die Ukraine geben. Der Russe ist militärisch sowieso nicht zu bezwingen.

So schnell wie möglich Leopard 2 liefern

Sascha A.: So schnell wie möglich liefern. Die ukrainische Armee ist mittlerweile der russischen zahlenmäßig überlegen. Bei der Kampfmoral sowieso seit Anfang an. Wenn sie auch noch mehr und bessere Ausrüstung haben, schaffen sie es, ihr Land zu befreien. Und je schneller das geschieht, desto eher werden die Energie- und Lebensmittelpreise in Europa wieder sinken.

Schwere Waffen verkürzen das Leid in der Ukraine und zwingen Russland zu Verhandlungen

Manuela W.: Ich bin für die Lieferung schwerer Waffen. Das verkürzt das Leid in der Ukraine massiv, zwingt Russland zu Verhandlungen, zwingt die russische Arme zurück in Ihr Land, zwingt Russland wieder Gas zu liefern (Die brauchen ja dann Geld für die Reparationszahlungen). Dadurch wäre die Inflation wieder im Griff. Aber unser Bundeskanzler traut sich nicht, eine Führungsrolle zu übernehmen. Es ist ja alles gut und recht, wenn er sagt, dass man das nicht als Alleingang macht. Dann muss er halt mal die Initiative übernehmen und die anderen dazu bewegen. Aber unser Scholz grinst und vergisst lieber, als dass er etwas bewegt. Im Übrigen: Wenn wir jetzt deutsche Waffen liefern und die sich bewähren, werden wir in der Ukraine weitere Waffen liefern. Die kommen ja bald in die Nato und sind von den Russen total zerschossen. Also doppelt gut für uns.

Ist das Material überhaupt vorhanden?

Josef B.: Unabhängig davon, ob wir liefern oder nicht: Ich frage mich, ob wir überhaupt das Material haben, das gefordert wird? Wenn ich mich richtig erinnere, konnten wir bislang nur mit Mühe Material abgeben, ohne unsere Verteidigungsfähigkeit nicht zu gefährden.

Lieferung von Kampfpanzer KF51 Panther genehmigen

Michael L.: Da Deutschland inzwischen von dem Vorsatz, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, abgewichen ist, was in diesem Fall auch sinnvoll und verständlich war, sollte Deutschland nun auch noch den letzten Schritt gehen und Rheinmetall die Freigabe zur Lieferung von Kampfpanzer KF51 Panther genehmigen.