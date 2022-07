Deutsche Katholiken kritisieren Vorgehen des Vatikans

Die Deutschen waren vorgewarnt. Manchmal kommt Papst Franziskus ins Schwatzen, und bei einer solchen Gelegenheit hatte der 85 Jahre alte Argentinier kürzlich offenbart, was er von den Reformvorhaben der lieben Brüder und Schwestern in „Alemania“ hält: „In Deutschland gibt es eine sehr gute evangelische Kirche“, sagte er. „Wir brauchen nicht zwei davon.“

Am Donnerstag nun veröffentlichte der Vatikan völlig überraschend eine Erklärung, die, wie es der Kirchenrechtler Thomas Schüller ausdrückt, alle deutschen Erneuerungsträume „an den römischen Mauern zerplatzen“ ließ. Der Synodale Weg in Deutschland sei schlicht „nicht befugt“, neue Formen der Leitung zu entwickeln oder gar Lehre und Moral der Kirche anzupassen. In seiner lapidaren Kürze und Schroffheit konnte das nicht unterzeichnete Schreiben nur als offener Affront gewertet werden. Die Erfurter Theologin Julia Knop übersetzt die Botschaft an die deutschen Gläubigen wie folgt: „Es hat keinen Sinn, dass ihr euch engagiert. Am Ende werdet ihr auf Beton beißen.“

Keine Kommunikation

Die beiden Präsidenten des Synodalen Weges, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, sind entsprechend irritiert. Das Vorgehen des Vatikans zeuge „von keinem guten Stil“, kritisieren sie. Zum großen Ärgernis auch von Bätzing weigert sich der Vatikan standhaft, mit Stetter-Karp auch nur zu sprechen. Vermutet wird, dass sie aus vatikanischer Sicht zwei entscheidende Nachteile hat: Erstens gehört sie nicht dem Klerus an. Und zweitens ist sie kein Mann.

Gelassener sieht Johannes Warmbrunn, der Sprecher des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart, die Erklärung: „Da steht nichts Neues drin, nichts Überraschendes und nichts Dramatisches.“ Der Synodale Weg habe jetzt schon Zeichen gesetzt: „in Stil, Haltung und Dialog.“ Es gebe klare Aussagen zu Macht und Gewaltenteilung in der Kirche. „Und er setzt Signale, dass wir nicht mit allem einverstanden sind“, fügt der oberste Vertreter der Laien in Württemberg hinzu.

Der Synodale Weg der deutschen Katholiken ist eine Konsequenz aus dem massenhaften sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester. Kriminologen und andere Gutachter von außen haben immer wieder hervorgehoben, dass die Strukturen der Kirche solche Verbrechen begünstigen und geändert werden müssen.

Kirchenparlament diskutiert

Eben das versuchen die Deutsche Bischofskonferenz und das ZdK – die Vertretung der sogenannten Laien –, seit 2019 umzusetzen. Sie haben dafür eine Art Kirchenparlament gegründet, die Synodalversammlung, die zu allen Problemfeldern Vorschläge erarbeitet und darüber abstimmt. Weil aber auch die „Synodalen“ wissen, dass die katholische Kirche keine Demokratie ist, müssen am Ende alle Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit von den Bischöfen abgesegnet werden. Und selbst dann sind die einzelnen Bischöfe nicht daran gebunden.

Wie unter Bischöfen die römische Erklärung gesehen wird, verdeutlicht der Augsburger Oberhirte Bertram Meier. Er begrüßt die Erklärung des Vatikans: „Das zeigt zunächst, dass man sich in Rom sehr dafür interessiert, was in Deutschland geschieht. Das Einheitsrisiko ist virulent“, interpretiert Meier und setzt hinzu: „Der Heilige Stuhl bremst nicht den Synodalen Weg, aber er versucht, ihn zu kanalisieren und von der Weltkirche anreichern zu lassen.“ Meier ist zugleich der Weltkirchenbischof der Deutschen Bischofskonferenz.

Reformprozess geht weiter

Die römische Kurie verfolgt das alles mit Argusaugen. Von Deutschland aus wurde schließlich schon einmal eine Reform der katholischen Kirche in Angriff genommen, die dann allerdings mit einer Spaltung endete: die Reformation Martin Luthers. Und wenn die älteste Institution der Welt in einer Sache nachtragend ist, dann in dieser.

Ist der Synodale Weg damit tot? Nein, sagen Bätzing und Stetter-Karp. Sie wollen weitermachen. Julia Knop, eine der engagiertesten Reformerinnen in der Versammlung, glaubt weiter daran, dass der Synodale Weg ein Erfolg werden kann – selbst wenn die angestrebten Reformen am Ende nicht die nötige Zweidrittelmehrheit der Bischöfe erhalten sollten. „Wenn aber die gesamte Synodalversammlung die Beschlüsse mit großer Mehrheit verabschiedet, wäre das dennoch ein ganz wichtiges Signal.“