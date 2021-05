Deutlich mehr Gewalttaten gegen Kinder

Das Pandemie-Jahr 2020 hat in Deutschland einen deutlichen Anstieg der Gewalt gegen Kinder mit sich gebracht. 152 Minderjährige wurden Opfer eines Tötungsdelikts, nach 112 im Jahr zuvor. Etwa jedes zweite von ihnen wurde vorsätzlich getötet, also durch Mord oder Totschlag. „Beides sind starke Anstiege gegenüber dem Vorjahr“, sagte Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), am Mittwoch bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im Bezug auf kindliche Gewaltopfer. Von den 152 Getöteten waren mehr als zwei Drittel jünger als sechs Jahre. Auch die Zahl anderer Straftaten gegen Minderjährige stieg stark an.

Eine direkte Verbindung zu den Lockdown-Maßnahmen während der Pandemie will Münch aber nicht ziehen: „Wir wissen bisher nicht, ob die Beschränkungen zu einem weiteren Anstieg geführt haben.“ Ein Grund dafür: Es liegt einige Zeit zwischen einer Tat und den Ermittlungen dazu. In die Statistik aufgenommen wird ein Fall aber erst, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind. So seien mehr als ein Viertel der Taten in der PKS im Jahr 2019 geschehen, aber erst 2020 ermittelt worden.

Klar sei aber: Die Täter kommen häufig aus dem sozialen Nahbereich der Kinder. Die Opfer hatten es wegen der Einschränkungen im Corona-Jahr schwerer, Hinweisgeber wie Erzieher oder Lehrer darauf aufmerksam zu machen. Dazu kommen zahlreiche Stressfaktoren in der Familie, die Gewalt begünstigen.

Pro Tag wurden im vergangenen Jahr durchschnittlich 46 Kinder und Jugendliche Opfer von sexualisierter Gewalt. Insgesamt ermittelte die Polizei 16 921 solcher Fälle, ein Anstieg um rund 1000. Die Zahlen seien aber nur ein kleiner Ausschnitt der Realität für viele Kinder, sagt Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Laut Rörig müsse man die Fälle wohl mit dem Faktor Sieben multiplizieren, um einen realistischen Blick auf die Dunkelziffer zu erhalten: „Ein unerträglicher Alltag mitten unter uns.“

Besonders stark ist der Anstieg bei der Kinderpornografie. 18 761 solcher Fälle wurden 2020 ermittelt, das sind 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Das hat zwar damit zu tun, dass es mehr Hinweise aus den USA gibt, allerdings sollte man die Ermittlungserfolge nicht nur als eine Aufhellung der Dunkelziffer interpretieren. Münch: „Wir schauen in den Abgrund, es wird noch viel größere Datenmengen geben.“

Das sieht auch der Missbrauchsbeauftragte Rörig so. Das Netz werde mit Kinderpornografie überschwemmt . „Es ist eigentlich schon fünf nach zwölf. Der Kipppunkt in diesem Feld ist erreicht.“ Er wünscht sich, dass der Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern zur politischen Chefsache erklärt wird. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und vor allem Nordrhein-Westfalen habe das bereits zu positiven Entwicklungen geführt.