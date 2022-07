Destination daheim

Die Horror-Meldungen über die vollgestopften Flughäfen mit ihren überlaufenen Schaltern machen heuer so richtig Lust auf Urlaub daheim. Denn da ist der Weg zum Kühlschrank immer frei. Man muss fürs Mittagessen nicht erst in einer komplizierten Fremdsprache umständlich reservieren, sondern setzt sich einfach jederzeit hin. Und es hängen nicht so viele deutsche Touristen rum. Außerdem bleibt die Rechnung für ein Fläschchen Wein zum Nachtmahl erfreulich übersichtlich. Und Eintritt muss man bei uns im Gegensatz zu Venedig auch keinen bezahlen, wenn man die entzückenden Altstädtlein von Biberach, Lindau oder Ratzenried durchbummeln möchte.

Beschränkt man sich beim Urlauben ganz und gar auf die Sphären der eigenen Behausung, ist der natürlich besonders gesegnet, der einen Pool sein Eigen nennen kann. Die Branche hat während der Corona-Zeit einen Boom erlebt, weil viele Leute das Geld, das sie sonst in der Weltgeschichte auszugeben pflegten, im eigenen Garten vergraben haben. Also im übertragenden Sinne für den Aushub eines Schwimmbassins.

Menschen, die lediglich über einen Balkon oder gar keinen Freisitz verfügen, haben es da naturgemäß etwas schwerer. Kreative Lösungen sind also gefragt. Infrage kommt die gute alte Badewanne, die besondere Abkühlung verspricht, weil Warmwasser wegen der Gaspreisexplosion völlig aus der Mode ist. Wie man es dreht und wendet, das alte schwäbische Sprichwort hat heute mehr denn je recht: „Es ist nirgends schöner als daheim, selbst wenn das Zuhause bloß ein Saustall ist.“ (nyf)