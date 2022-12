Des Königs Krone XXL

Monarchen haben’s auch nicht leicht: Erst müssen sie wie der ehemalige Prinz Charles 73 Jahre warten, bis sie endlich König sind. Und dann passt die olle Krone von Muttern nicht mal auf die royale Rübe des Thronfolgers. Irgendwas ist halt immer. Neulich hat der Palast mitteilen lassen, dass die Krone der Anpassung bedürfe, damit sie pünktlich zur feierlichen Krönung am 6. Mai wie angegossen passt. Es gelte, sie zu weiten.

Die sogenannte Edwardskrone stammt aus dem Jahr 1661, steht aber Dank der erlesenen Materialien, aus denen sie gefertigt wurde, noch immer top da. Gold rostet zum Glück nicht, ebensowenig Saphire, Smaragde oder Rubine. Das bedeutet, dass die Krone nicht nur bei Kaiserwetter für Outdoor-Aktivitäten geeignet ist, sondern Charles III. damit theoretisch auch bei typisch britischem Dauerregen durch sein Königreich spazieren könnte, ohne dass sein Klunkern-Karussell auch nur den geringsten Schaden nähme.

Für güldene Königskronen gibt es keine generellen Pflegeempfehlungen, weil von ihnen ja nur sehr wenige in Umlauf sind. Wichtig ist nur, wie eigentlich bei allen Kopfbedeckungen, dass man sie zum Beispiel bei einem Besuch im Pub – also einer traditionellen englischen Bierkneipe – nicht versehentlich am Garderobenständer vergisst. Genauso wie bei abgestellten Regenschirmen kann man sich außerdem nach dem Genuss des einen oder anderen Stouts, Ales oder Lager nicht sicher sein, ob nicht jemand versehentlich danach gegriffen hat. Und es wäre in Bezug auf den 6. Mai ein echtes, ja staatstragendes Malheur. (nyf)