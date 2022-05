Des Kanzlers rassistische Vergangenheit

Aus gegebenem Anlass wollen wir uns ein wenig mit Haustieren beschäftigen. Den Anfang soll ein japanischer Herr namens Toko machen. Der hat sich jetzt seinen Lebenstraum erfüllt. Weil er immer schon gern ein Tier sein wollte, hat er sich für umgerechnet 15 700 Euro ein Border-Collie-Fellkleid bauen lassen, in welches er perfekt hineinpasst. Darin verbringt er nun seine Tage. Das hat den Vorteil, dass er kein Haustier benötigt, weil er ja sein eigenes Haustier ist. Andere Zeitgenossen halten sich aus diesen oder jenen Gründen irgendwelche Viecher, welche auf mehr oder weniger originelle Namen hören. Wir erinnern uns beispielsweise an die frühere FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die ihre Spaziergänge mit einem Dackel namens Dr. Martin Luther zu absolvieren pflegte. Nachdem dieser Luther nach 13 Hundejahren ausgedackelt hatte, benannte sie den Nachfolger nach der damaligen SPD-Größe Lafontaine, also Oskar. Damit war der Hund für sein ganzes Leben genug bestraft.

Und schon wären wir bei Olaf, Familienname Scholz. Der hat gerade aus nicht näher bekannten Motiven den Katholikentag in Stuttgart besucht. Es muss an der Atmosphäre gelegen haben, dass dem Kanzler dabei eine Jugendsünde herausgerutscht ist: „Ich hatte ein Haustier als Kind. Es war ein schwarzer Kater, und er hat einen Namen getragen, den man, glaube ich, heute nicht mehr vergeben dürfte, nämlich ,Mohrle‘“. Das ist ziemlich ungeheuerlich. Und wir sind gebührend erschüttert über so viel rassistische Vergangenheit unseres Bundeskanzlers. (vp)